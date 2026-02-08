北捷2度被縱火！台中72歲翁「為重劃案」陳情過激犯案 遭逮捕

台中市神岡區大夫第反重劃自救會長期為土地徵收、重劃爭議奔走。會長曾世源（中）黃衣者。翻攝自臉書



台北捷運大安森林公園站、善導寺站今（8日）中午期間接連傳出男廁遭人縱火，警方研判兩案有關且是蓄意縱火，經追查迅速逮捕涉案的72歲曾姓老翁。初步了解，涉案老翁來自台中，是「台中市神岡區大夫第反重劃自救會」會長，因長期陳抗未果，才北上犯案讓社會大眾關注此事。台北市長蔣萬安對此下令加強各車站巡邏。

大安森林公園站B1男廁間於中午近12時起火，火勢迅速被站務人員控制撲滅，下午近2時，善導寺站男廁又被發現起火，火勢也被站務人員撲滅，所幸兩起案件皆無人傷亡。

由於兩件事有諸多相同特點，承辦警方懷疑有關聯，不排除有同夥，經追查發現涉案人可能是曾姓老翁。

從監視錄影中，警方發現曾姓老翁今日從台中北上，身穿灰橘外套，先到大安森林公園站男廁，拿出乾稻草點火，再搭捷運轉到善導寺站，再以同手法點火犯案。

曾翁向警方說明，長期為「台中市神岡區大夫第反重劃案」陳情未果，台中市府也不重視，因此他想在過年前引起注目，特地北上縱火，並在火災現場留下陳情書。

對於北捷被2度縱火，蔣萬安稍早在臉書上說明，已在下午2時30分左右逮捕縱火嫌疑犯，市府團隊正緊戒中，同步加強各車站巡邏，相關說明將交由台北市警察局對外說明，請市民無須驚慌。

