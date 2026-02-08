北捷2站接連火警 翁稱想陳抗引關注因而犯案

從監視器畫面中可以看到，頭戴鴨舌帽身穿淺色外套的男子手提大包小包走出男廁後不久，有民眾快步跑出，台北捷運不平靜，8日上午11時多大安森林公園站，不料2個小時後善導寺也接連發生火警，起因是一名72歲老翁燃燒雜草，所幸沒有釀成人員傷亡。

警方火速追查，循線逮到涉嫌縱火的72歲曾姓老翁，並發現他犯案後，還前往台鐵大樓內放置4封陳情信，初步訊問後，他供稱說想陳情抗議引起關注，詳細犯案動機仍待進一步釐清。

中正一分局長陳瑞基說明，「初步調查那嫌犯一人，沒有其他共犯，那他今天所攜帶的縱火的一個物品，即是打火機跟稻草，單純的就是在台中陳情沒有接受到各界的一個重視，他的問題沒有被解決，他認為台北是比較多受到關注的地方，所以選擇到台北犯案。」

曾姓老翁過程中還變裝躲避查緝，台北市長蔣萬安則發文指出，警方已經在下午2時30分左右查獲嫌犯並帶回，市府團隊警戒並同步加強各車站巡邏，確保旅客安全。回到案發現場，善導寺男廁外拉起封鎖線，現場還殘留些許異味。

台北捷運乘客許小姐說：「就是會覺得說這樣很可怕，可能會比較少搭捷運吧，如果之後都很多這種事的話，就是那種人為的那種。」

台北捷運乘客曾小姐則說：「稍微有點粉末或是對很像燒焦味，會稍微覺得因為之前中山的事件，然後也會自己會比較提高警覺。」

近期北捷狀況不少，除了縱火案之外，台北捷運中山站今天清晨也發生有男子攜帶刀具搭車嚇壞民眾，遭警方依《社維法》函請地方法院裁定。年節將近人流眾多，大眾運輸系統維安也備受矚目。