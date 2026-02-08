北捷2站縱火犯落網！台中神岡「反重劃自救會」會長陳情未果北上放火抗議

台中市「神岡區大夫第反重劃自救會」的曾姓會長，今日北上縱火遭逮。 圖：翻攝自神岡區大夫第自救會臉書

[Newtalk新聞] 台北捷運大安森林公園站及善導寺站今日下午接連發生火警，男廁遭人以乾稻草蓄意縱火，警方循線追查逮捕一名72歲曾姓老翁，警方在現場尋獲曾嫌留下的一份請願書，指控台中市府在劃分土地部分不公平，而曾男擔任「台中市神岡區大夫第反重劃自救會」的會長，屢次陳情未果才憤而北上縱火。

警方指出，接連2起火警，初步發現皆是遭人縱火，考量作案手法判斷2案高度相關，擴大調閱監視器畫面追查，分析比對衣著特徵後鎖定犯嫌行蹤，旋即通報鄰近轄區警方展開攔截圍捕，下午2時許在中正區林森南路、仁愛路口附近逮捕72歲曾姓老翁。

涉嫌縱火的曾姓老翁是「台中市神岡區大夫第反重劃自救會」的會長，初步供稱不滿住家土地重劃，警方尋獲的請願書顯示，自救會地主自知悉列入重劃區迄今14年，多次陳抗表達，堅定不願意參加重劃。

曾姓老翁今日早上自台中北上，接連在北捷男廁焚燒自備的稻草，警方初步排除曾男有共犯協助，指出全案詢後將依縱火、恐嚇危害公安等罪嫌送辦，詳細案情有待進一步對外說明。

