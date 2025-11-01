北捷2車站「今營運到凌晨2點」原因超暖 加開10班夜車時刻曝

生活中心／賴俊佑報導

北捷圓山站、民權西路站配合2025白晝之夜營運至凌晨2點。(圖／資料圖)

雙北通勤族注意！「2025臺北白晝之夜」11月1日至2日登場，為方便參與民眾，台北捷運特別調整淡水信義線營運模式，延長部分車站服務時間並加開夜間列車，讓民眾逛完可以搭捷運回家。

北捷圓山站、民權西路站共加開10班夜車。(圖／北捷提供)

2025白晝之夜今晚登場 北捷2車站營運到凌晨2點

北捷說明，淡水信義線於11月1日末班車結束後，增開由圓山站開往台北車站單一方向列車載客，班距約20分鐘。

圓山站及民權西路站延長營運時間至11月2日凌晨2時，開放民眾上、下車，以及進、出車站；而雙連站、中山站及台北車站僅開放下車出站，不提供進站乘車與轉乘服務。

年底活動多，北捷週末將調整班距，民眾等車時間縮短。(圖／資料圖）

北捷強化週末與假期疏運機制 提升乘車便利性

北捷表示，年底多項大型活動陸續登場，包括大巨蛋演唱會、百貨週年慶、新北耶誕城、信義區耶誕市集等，將調整班距因應，板南線假日重疊區間的最密班距由原本4.5分鐘縮短至3.5分鐘；淡水信義線則自11月8日起，星期六重疊區間最密班距由5分鐘縮短為4分鐘。

