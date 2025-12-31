北捷2026跨年總運量較去年增0.3萬人次 北市府周邊4站減少4.5萬

記者高珞曦／綜合報導

台北市跨年晚會已落幕，儘管倒數前雨勢未停，仍吸引不少民眾出門參加跨年倒數，為疏運人潮，台北捷運連續42小時不停班，據北捷統計，截至12月31日深夜11時，北捷全線總運量飆破265.7萬人次，比2025跨年平均運量多了0.3萬人次。

北捷市政府站1月1日湧現散場人潮，「潮天團」在現場疏導旅客。（圖／中天新聞）

台北市「台北最High新年城2026跨年晚會」12月31日在台北市政府前廣場舉辦，不過中央氣象署當天持續針對雙北發布豪雨特報，連活動焦點台北101煙火秀都被雲霧水氣影響，部分視角變得有些模糊，不過這都不影響民眾跨年熱情。

據北捷統計，2025年12月31日下午4時至當晚11時，捷運全線總運量超過265.7萬人次，比去年（2025年跨年）平均運量增0.3萬人次。不過台北市政府附近的北捷市政府站、國父紀念館站、台北101／世貿站、象山站運量較少，根據2025年12月31日下午4時至當晚11時的運量紀錄，該4站運量約18.8萬人次，較去年同時段減少4.5萬人次。

