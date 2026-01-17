北捷29轉乘停車場將全數委外 減輕營運及人力成本

台北捷運公司全線共有29處轉乘停車場，北捷考量民營能減輕營運成本，去年中將淡水站從自營改為民營，僅存的劍潭站未來也將委外。（台北捷運公司提供／張珈瑄台北傳真）

台北捷運公司全線共有29處轉乘停車場，去年7月1日淡水站委外後，劍潭站也將從自營改為民營。國民黨北市議員游淑惠指出，委外後停車費廠商是否能隨意調漲；同黨議員陳炳甫也質疑，為何自營難無法達成委外的投資報酬率。北捷回應，民營能快速導入新科技，減輕營運成本；另若要調整費用，需經主管機關同意，目前無調整情形。

為鼓勵民眾使用捷運，北捷在車站設置轉乘停車場供捷運旅客停車轉乘，台北捷運目前自營轉乘停車場站為劍潭站及淡水站，劍潭站正在興建TOD大樓，完成後將順勢委外經營；淡水站也因考量成本委外經營。

廣告 廣告

游淑慧表示，停車場委外經營後，廠商是否能隨意調漲停車費，還是會維持原本費率，是不是捷運公司不好調漲停車費故委外，讓民間業者分一杯羹；陳炳甫則說，若委外經營投報率會變高，為何北捷自行營運難以達到這樣的水準。

北捷總經理黃清信指出，一開始停車場都是由公司自營管理，後來發現外面停車場導入的新科技，如車牌辨識系統等，可降低營運成本，但北捷礙於設備重置年限無法更換，以至於設備落後，故委由民間經營效益會來得更高。

北捷說明，所轄管的29處收費轉乘停車場原皆為自營，但考量委外停車場廠商經營經濟規模大，也因應新科技採用新穎設備及管理，可降低營運成本等，故參考各地方政府公有停車場營運方式，分標分階段陸續辦理委外經營；停車場委外後，相關營運費用如設備建置及維護、電費、人事費用，皆由廠商負擔，可減少相關支出。

北捷表示，淡水站停車場汽車553格、機車986格，委外後廠商並無調整費率，汽車平日早上6時至凌晨12時，每小時30元、凌晨12時至早上6時，每小時20元；假日早上10時至凌晨12時，每小時60元、凌晨12時早上10時，每小時20元；機車每次30元；悠遊卡停車轉乘捷運，機車每次優惠5元，汽車每小時優惠5元，並以當次搭乘捷運車資為上限。

更多中時新聞網報導

引進外籍護佐 北榮經驗談力挺

休傑克曼時運不濟照追音樂夢

印度公開賽》戚又仁、林俊易闖8強 李楊扳倒強敵