北捷3日起開放QR code乘車 悠遊付享50%回饋

（中央社記者陳昱婷台北2日電）雙北公車及捷運明天起開放使用QR Code掃碼乘車，以手機中電子支付APP的乘車碼即可搭乘。悠遊卡公司表示，首次使用悠遊付乘車碼享票價50%現金回饋，上限33元。

台北市交通局宣布，明天起雙北市區公車開放使用悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付及全支付5家電子支付業者的「交通乘車碼」（QR Code）搭車；台北捷運另可使用TWQR平台的9家金融機構，及玉山 Wallet、全盈+PAY、台新Pay。

廣告 廣告

台北捷運公司今天表示，全線閘門明天起開放使用QR Code乘車碼，請旅客在閘門前事先開啟欲使用的電子支付APP，確認帳戶中有足夠金額，並打開乘車碼、對準掃碼區，即可實現以手機為捷運票的新體驗。

北捷提醒，進、出站時須使用相同支付帳戶，進站前帳戶餘額為負值時，無法進站搭乘；若出站前帳戶餘額不足支付當趟車資，將由支付業者代墊1次。另使用QR乘車碼搭乘同享北捷常客優惠，回饋金會在次月5日撥入支付帳戶。

信用卡部分，北捷表示，將先由得標廠商台新銀行進行6個月的上線使用測試，明天起持台新銀行信用卡，或Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay綁定台新卡的旅客，於手機解鎖後可直接使用閘門「信用卡」區感應通行，預計7月擴大開放所有國、內外信用卡及Apple Pay ECP（黑屏過閘）。

悠遊卡公司表示，為慶祝乘車碼服務上線，明天起至2月28日止，首次使用悠遊付乘車碼搭乘雙北公車或捷運，即享票價50%現金回饋，回饋上限新台幣33元，限量10萬名；另推出為期一週的加碼回饋，使用3次乘車碼就送50元現金回饋券，限量1萬份送完為止。（編輯：林恕暉）1150102