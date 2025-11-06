北捷3站TOD案 議員指未達商業及交通疏導綜效

（中央社記者楊淑閔台北6日電）台北捷運公司今天報告士林、劍潭及劍南路3站TOD開發案，議員指未如日本、香港案例與周邊聯通，未達商業及交通疏導綜效，且租金過低恐與民爭利。北捷回應，以新行情重新估算。

台北市議會交通委員會第5次會議專案報告，北捷公司總經理黃清信舉例日本東京虎之門之丘、阪急百貨梅田總店、澀谷SHIBUYA SCRAMBLE SQUARE，以及香港港鐵九龍站TOD案作為開發案例，報告台北市捷運局簽呈的士林、劍潭及劍南路3站TOD（綜合土地使用與交通運輸策略的大眾運輸導向發展）開發願景。

他表示，士林站TOD案將作為旅館、商場、捷運轉乘設施使用，至10月25日施工進度94.88%，預計民國114年12月完成使用執照所有工項。劍潭站、劍南路站2個TOD案，都作為辦公室、商場、教保中心使用，前者預計117年竣工，後者118年竣工。

民進黨市議員簡舒培質疑未如日本邊蓋邊走，蓋完才招商，不符需求又要改。黃清信說，商場跟旅館招標已經完成。

國民黨市議員游淑慧質疑，日本、香港的案例，都跟周邊商業大樓聯通，北市這3案都是孤孤單單一棟，只跟自己的捷運站聯通，沒有周邊效益，且投了新台幣100億元，把現金流全拿去蓋TOD，本業還是虧損，存在未來分期收回不如預期的風險。

黃清信說，以劍潭站來說，一邊靠中山北路、一半是軌道，要怎麼整合，沒有合適的場所。游淑慧說，沒有聯合開發效益，就不該找劍南路站，應坦承沒有聯合開發，因為沒有交通疏導、混合商業效益，只是取了比較好聽的「TOD」案。

國民黨籍議員徐弘庭進一步說，用每坪新台幣2000到2500元租金預估，「就是跟外面搶生意」，交委會當初希望做2個，不要做到3個，若過度投資也要檢討；並提醒，台灣已經沒有那麼多企業需要去租那麼多總部了。國民黨市議員陳炳甫說，這樣估很丟臉。游淑慧建議用北士科新壽案的每坪3000元行情估算。

黃清信說，今年行情每坪大概新台幣2600、2700元，會以新行情去看。（編輯：方沛清）1141106