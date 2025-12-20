北捷4死引爆焦慮！網竟提案「立法禁用單名」 萬人怒轟：邏輯已死

社會中心／程正邦報導

LIN提案「推動立法禁止小孩取單名，單名者須強制改名」，遭網友砲轟邏輯已死。（圖／翻攝自公共政策網路參與平台）

1219 北捷恐攻案釀成 4 死、11 傷的慘劇，27 歲嫌犯張文的暴行讓全台陷入高度不安。然而，在這股社會焦慮的浪潮下，公共輿論竟衍生出令人啼笑皆非的「姓名學歧視」。在「公共政策網路參與平台」上，一名 LIN 姓民眾發起正式提案，主張立法「禁止小孩取單名」，甚至要求現有單名者強制改名。理由竟是將隨機殺人案的兇嫌姓名進行連結，引發超過 4 萬名網友激辯，更遭到多數民眾怒轟：「這簡直是現代版的中世紀獵巫！」

張文犯案計劃書曝! 瀏覽紀錄驚見'欠鄭捷公道'。

迷信還是經驗？提案者稱：單名者成為恐怖份子機率高

該名提案者 LIN 在提議理由中列舉了台灣近年來多起震撼社會的隨機攻擊案，包括 2014 年北捷案的「鄭捷」、日前中捷案的「洪○○（洪淨）」以及此次北車案的「張文」。提案者宣稱，根據所謂的「經驗法則」，這些加害者多為單名，因此推論單名者具備較高的暴力傾向或社會危險性，應從立法層面禁止單名，以維護社會安全。

此論點在社群平台 Threads 迅速發酵，甚至有相關貼文呼籲「請多關心身邊單名的朋友」，吸引了 4.4 萬人按讚關注。然而，這種將犯罪行為與姓名長度掛鉤的言論，隨即遭到了理性的強烈反擊。

張文持刀戴防毒面罩在北車M7地下捷，狂丟煙霧彈無差別砍人，星巴克店員機警拉下鐵門，救了全店客人一命。（圖／翻攝自Threads @jmmiu_tw）

網友毒舌回擊：嫌犯都是男性，要不要立法禁生男？

針對這項缺乏科學根據的提案，網路輿論呈現一面倒的撻伐。許多網友直言，這種邏輯等同於「看見黑影就開槍」，更有民眾以諷刺的方式回擊：「依照這個邏輯，鄭捷、張文都是男的，難道也要立法禁止男嬰出生？」、「這邏輯真的可以滾出地球了」、「別再消費死者，這種獵巫行為只會製造社會對立」。

法界過去指出，姓名權受憲法保障，屬於人格權的一環，除非違反公共秩序與善良風俗，否則國家不應過度干涉。將特定的犯罪行為與姓名形式做因果連結，在統計學上完全站不住腳，更是不折不扣的標籤化。

死神張文掠過琴盒少女，沈春華揭「生死2秒」痛陳治安漏洞。（圖／翻攝畫面）

專家警示：社會集體創傷後的「歸因謬誤」

在重大隨機暴力事件後，大眾會感到極度不安全，為了讓內心的恐懼得到緩解，人們往往會試圖尋找某種規律或「特徵」來標籤化潛在危險。從早期的精神疾病歧視，到現在的姓名歧視，都是社會在集體恐慌下產生的「歸因謬誤」。

沈春華主播才在臉書感嘆，公共安全的破口應由制度來補足，而非個人的犧牲或無謂的獵巫。這項「禁用單名」的提案，雖然在短時間內獲得高度點閱，但也反映出在慘劇發生後，理性溝通在恐懼氛圍下的脆弱。

