北捷4死恐攻「閘門顯示7字」立即疏散 網嘆：希望別再看見這種畫面

北捷北車、中山站19日隨機砍人案，當下在站內的網友回憶，閘門螢幕臨時出現「免刷票，請速出站」緊急疏散人群。（鏡報董孟航）

北捷北車、中山站19日隨機砍人案震驚社會，造成無辜民眾3死11傷，凶嫌張文最後也墜樓身亡。事發當下，捷運站內許多民眾其實還沒搞清楚狀況，直到看見刷票閘門小螢幕出現「免刷票，請速出站」告示，才驚覺站內出事了，正在緊急疏散，北捷的快速應變獲得網友肯定。

北捷砍人血案事後不久，有網友就在社群分享事發當下北捷閘門的螢幕畫面，上頭顯示「免刷票，請速出站，No card required, Leave immediately」。

另一名在場網友也留言指出，他當時在北車M8附近出口，離事發僅10來分鐘，但北捷反應很快，馬上派人疏散，開了所有能開的閘門，配合工作人員大喊「不用刷卡，趕快出去！」

不過當下仍有許多民眾沒聽到，且完全沒有人有慌張的感覺，「大家都只覺得困惑及感到麻煩，找不到出口或回不了家。」未察覺的民眾依然乖乖排隊刷卡，甚至在工作人員面前說「等我一下，我找一下卡」，讓工作人員超級眼神死。

貼文曝光後，大家都對北捷及工作人員的應變給予肯定，「北捷在這方面做得很好」「謝謝分享，不然沒遇過當下真的會不知道該怎麼辦，希望大家以後不要再看見這種畫面」「北捷員工真的反應超專業，超有效率盡責地在保護我們一般民眾！」

