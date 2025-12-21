北捷4死慘案案發時「為何路人沒反應？」 王婉諭嘆：這是台灣的幸運也是脆弱

王婉諭20日晚間在臉書發文。（本刊資料照）

北捷前天發生4死慘案，有網友依案發當時畫面，質疑「為何路人沒反應？」、「遇到這種情況，為什麼不趕快跑？」

對此，時代力量黨主席王婉諭感嘆，在那一刻，人其實是無法即時反應的，因為從小到大的生命經驗告訴我們，台灣社會是安全的，大家習慣相信這片土地與身邊的陌生人，「這是台灣的幸運，但也是我們的脆弱。」

王婉諭20日晚間在臉書發文，儘管事件令人悲痛，但她仍努力在滿滿的負面訊息中，尋找讓人相信人性的片刻。她提到，北車星巴克店員在煙霧彈被點燃的瞬間拉下鐵門，保護店內顧客。

誠品梯間的服飾店員即使害怕得發抖，仍伸手將逃命的人拉進倉庫；還有目睹事發經過的日本記者，在看到機車騎士倒下後，毫不猶豫上前用雙手按住傷口止血，「這些溫柔的行動，都是真實存在的。」

王婉諭也直言，光的背後仍是巨大的悲傷。被日本記者搶救的機車騎士，最終仍宣告不治，只是路過現場卻無辜喪命；而57歲余姓男子在北車獨自對抗兇手、試圖阻止對方拿出汽油彈，意外引燃行李箱火勢，阻止更大傷亡，卻也因此犧牲生命，讓人不捨。

事後網路上出現「為何路人沒有反應」、「為何沒有車輛衝撞兇手」等質疑，王婉諭坦言，「相信我，在那一刻，人是沒有辦法反應過來的。」

王婉諭解釋，從小到大的生命經驗告訴我們「台灣社會很安全」，人們習慣相信土地與陌生人，當危險突然出現時，只會愣住，「這是台灣的幸運，但也是我們的脆弱。」加上畫面鮮血與極端暴力，身體本能僵住，其實是很真實的反應。

王婉諭認為，事件後網路充斥各式陰謀論，包括共犯說、國籍疑雲、集團操控，甚至恐攻指控，但警方已證實兇手為「孤狼」，屬單獨、預謀的隨機傷人，呼籲社會不要再散播未經證實的恐懼，「台灣社會已經足夠受傷，承受不起更多對立、分化與猜忌。」

至於「為什麼會發生這樣的事」，王婉諭坦言，「這可能是一輩子都沒有答案的問題」，但社會仍必須努力理解。她轉述受害者家屬向行政院長卓榮泰提出的呼籲，希望政府找出家庭、社會與教育層面的原因，「這不只是家屬的提問，也是整個社會的提問。」政府應著手建構兇手的生命歷程，讓社會理解是什麼樣的過往，導致如此悲劇。

