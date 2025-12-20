北捷4死搜出「殺人計畫書」！張文假拍耶誕燈誠品場勘 恐攻5度變裝

搜到的汽油彈。讀者提供



北捷隨機砍人4死！通緝犯27歲張文在台北車站、中山站砍人，持煙霧彈、土製炸彈行兇，最後在誠品南西店墜樓身亡。北市警方跨單位組成專案小組，搜出張文平板電腦，且在雲端找到犯案計劃；另一方面，從監視器畫面顯示，張文在犯前多次場勘，包含車站及誠品南西店等地，12月18日到誠品頂樓，假裝要拍攝耶誕燈造景進行場勘。且五度變裝行兇，全案朝預謀偵辦，且跡證顯示，目前由張文1人涉案，排除共犯。

北市警分局刑大大隊長盧俊宏20日受訪談北捷隨機殺人案最新偵辦進度，證實在張文的平板雲端找到計畫書，內容撰寫的地點與縱火地點、台北車站、誠品南西店等吻合。

調閱監視器畫面，發現張文事先透過騎單車、騎機車、搭車等方式，到台北車站、誠品南西店等地場勘。

張文從19日開始在台北市中山區縱火、接著到北捷台北車站丟擲物彈，後返回租屋處，期間三度變裝；後來，他從租屋處再到中山站商圈，兩度變裝，前前後後總共變裝五次。

警方從監視器畫面以及張文網路的搜尋紀錄、蝦皮購物紀錄、通聯記錄等，總總跡證顯示，初步研判是張文1人所有，無共犯。

至於動機，其縝密的計畫書內未提及，警方將從其交友紀錄等訪查。警方指出，張文失業長達一年多，至於其資金來源，也是警方調查釐清的重點。

張文隨機殺人時序表

15:40-15:54

騎乘重機至中山區林森北路159巷、林森北路119巷及長安東路75號前涉嫌3 起縱火案，造成自小客車2台、重機3部毀損，隨後改騎乘Ubike返回中正區公園路租屋處變更衣物。

16:53

租屋處縱火

16:59

自租屋處步行前往捷運台北車站M8出口進入

17:23

M8-M7出口沿線丟擲煙霧彈,並持刀砍殺余姓被害人致死,3人受傷

17:55

步行前往千慧旅館(大同區南京西路)

18:31

離開旅館

18:37

步行前往誠品南西店前持刀攻擊1死(蕭姓騎士)1傷,隨後進入店內,持續持 刀揮砍逛街民眾致1人死亡、5人受傷,共計2死6傷。 中山交通分隊林姓員警擔服交通疏導勤務,見滋擾後與保全進行追緝至6樓 頂樓

18:40

犯嫌登上6樓頂樓脫下戰術背心等裝備

18:50

犯嫌畏罪跳樓自殺,送醫急救19時42分死亡

發稿時間10:41 更新時間12:32

