北捷4死案…Joeman昔「開箱煙霧彈」被挖！網疑：誰都能買？

娛樂中心／周希雯報導

北捷台北車站、中山商圈19日驚傳恐怖襲擊，27歲嫌犯張文先是丟煙霧彈製造混亂、再持長刀隨機砍人，最後在警方圍捕下墜樓身亡，包括他在內造成4死悲劇。事發後，張文犯案工具的取得來源引發各界關注，雖然警方調查後指出，張文的汽油桶、瓦斯噴槍等物都屬合法販售的用品，煙霧彈、大型刀具並非網購得來，仍引發社會質疑是否該管制；其中有網友挖出，知名YouTuber 「Joeman」就曾開箱煙霧彈，意外引發爭議，「為何這麼容易就買到？」

北捷4死砍人案令全台悲痛不已，在討論各種案情細節的同時，有Threads網友發現，以各類開箱影片走紅的Joeman，在2017年曾上傳一部名為「沒有最狂只有更狂，這次要為各位介紹如何使用煙霧彈拍出史詩級…」。他在片中開箱並簡單介紹煙霧彈型號。不過稍早在Joeman頻道、粉專搜尋已經找不到該片，不知是否引發討論後緊急刪除；原PO也質疑，「原來以前 Joeman 就開箱過煙霧彈，這東西原來很容易買到，該管制了吧？」

北捷襲擊案釀4死…Joeman舊片被挖「8年前開箱煙霧彈」！網疑：誰都能買？

有網友挖出Joeman舊片，質疑為何能輕易買到煙霧彈。（圖／翻攝Threads）

貼文引發兩派論戰，一派網友認同該管制，但更多網友認為，「真正的重點是他有一個小行李箱土製炸彈、還有租屋處有汽油彈」、「為什麼煙霧彈要管制，我影視公司拍攝也常用到，目前大家都很健康」、「兩起無差別殺人都跟刀有關，可是你焦點在煙霧彈？所以要因噎廢食禁止民眾使用所有刀具？」、「該管制的是人，不是物品」、「煙霧彈本身沒任何殺傷性……頂多造成恐慌&視線遮擋，除非大量吸入，可能會造成輕微危害，不然管制理由真的太低」。直到截稿為止，Joeman未做出回應。

北捷襲擊案釀4死…Joeman舊片被挖「8年前開箱煙霧彈」！網疑：誰都能買？

警方調查後發現，張文並非透過網購取得煙霧彈。（圖／翻攝畫面）

據悉，警方在案發現場勘查時，於北捷發現生存遊戲用品、17顆煙霧彈（含2顆未擊發）、15瓶汽油瓶、戰術背心及刀械等物品；並在張文在租屋處查獲4把刀械、已燒毀筆電、5桶汽油桶，旅館房間內則發現23瓶汽油瓶。警方起初懷疑武器來源是網購，並聲請調查其蝦皮帳號；不過蝦皮隨即發聲明指出，經與北市刑大比對查證後，該帳號自11月起購買的商品主要為生活與戶外用品，包括汽油桶、行李箱、防護用品、瓦斯噴槍、打火機及露營用小型刀具等，均屬合法販售範圍，並未購買煙霧彈或大型刀具。

《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

