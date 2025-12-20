北捷4死隨機傷人案 鄭麗文轟：劉世芳把心思放在對付陸配

鄭麗文赴宜蘭出席黨慶活動。 圖：國民黨提供

[Newtalk新聞] 台北捷運昨發生隨機傷人事件，含嫌犯張文共釀4死11傷。對此，國民黨主席鄭麗文今（20）日表示，請總統賴清德不要把心思不斷放在政治鬥爭上面，而內政部長劉世芳則把心思都放在如何對付陸配。她要求趕快回到崗位上，不要再一天到晚不務正業，只想著鬥爭、鬥爭、鬥爭，台灣社會已經無法再承受這樣的政治亂局。

台北車站及捷運中山站周遭19日發生嚴重隨機傷人事件，含嫌犯共釀4死11傷，震驚社會。27歲嫌犯張文先在北車M7出口丟擲煙霧彈，隨後持長刀砍殺路人，接著步行潛往中山站及誠品南西百貨，繼續隨機攻擊並闖入誠品南西百貨，最後在警方圍捕之下墜樓身亡。

鄭麗文今上午赴宜蘭出席黨慶活動，並受訪表示，昨天發生慘劇，大家都非常震驚，尤其發生地點離她住的地方也沒有很遠。她說，台灣的治安還有社會安全網出了非常大的問題，每次發生類似慘案的時候都大聲呼籲，但是回想過去這段時間，負責台灣治安的內政部在忙什麼，內政部長似乎整個心思都放在如何對付陸配。

鄭麗文指出，當時一而再、再而三不段祭出對陸配的歧視，她就一直不段呼籲台灣的治安出了很大的問題，負責全國治安的內政部，為什麼從來不把這個當作重點施政的對象，一定要發生重大治安慘案以後才會醒嗎？真的會醒嗎？

此外，鄭麗文也批，從前總統蔡英文時期就一直不斷要推社會安全網，到今天完全經不起考驗。她說，發生這種幾乎已經等同個人孤狼式恐攻的危險事件，這是過去幾十年來在台灣一個善良純樸、單純的社會裡頭，大家很難接受，如今一而再、再而三發生在人民身邊。

鄭麗文也呼籲賴總統，不要把心思不斷放在政治鬥爭上面，國家社會真的病了，台灣社會需要政府用心、關心，而不是一直不斷製造政治上對立與仇恨。她說，當仇恨不斷蔓延，社會會付出難以想像的代價

鄭麗文表示，她要沉痛呼籲賴總統，以及主管治安的內政部，必須嚴肅面對該個案背後透露出來，整個治安跟社會安全網已經嚴重失靈。她要求趕快回到崗位上，不要再一天到晚不務正業，只想著鬥爭、鬥爭、鬥爭，台灣社會已經無法再承受這樣的政治亂局。

