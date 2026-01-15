北捷4死隨機攻擊案偵結 檢方認定張男墜樓為自殺非意外

張姓男子去年12月12日在台北車站、中山商圈等地犯下隨機攻擊案，含墜樓而死的張男在內，共造成4死11傷，北檢15日下午說明偵辦結果。

北檢指出，被告張男共犯下《刑法》殺人、殺人未遂、預備殺人、恐嚇公眾、放火燒燬現有人所在之建築物未遂、放火燒燬住宅等以外之他人所有物、放火燒燬住宅等以外之自己所有物；以及《槍砲彈藥刀械管制條例》未經許可於車站、公共場所持有管制刀械等8罪。然而因張男已經死亡，依法做出不起訴之處分。

此外，北檢調查後也發現，張男墜樓前將近視眼鏡摘下，並從超過22公尺處躍下，陳屍處距停車場2.5公尺，排除攀附牆面下落可能性。此外，據張男所擬犯案計劃，後續並無其他犯案計劃；在其住處查扣的證件及內有1400元的錢包也顯示並未預留後路，因此認定張男為自殺而非意外墜樓。

而警方專案小組針對張男過去職業、家人、同學與金流等部分進行訪查，並破解其手機與電腦後發現，張男犯案前未與他人接觸，且前往捷運站場勘時皆為獨自一人，犯案計劃也未與他人共用，判定全案屬於長期規劃、單獨作案，過去。

其中金流方面，檢方指出，張男因長期失業，金錢多來自先前薪資所得與母親資助，未發現有境外勢力或虛擬帳戶等異常金流往來。調閱張嫌通聯、社群軟體資料後也未發現共犯，且確認張男無特定政治、宗教偏好。

北檢主任檢察官曾揚嶺表示，張男在台北車站犯案返回旅館後，曾搜尋觀看相關報導，顯示其行為並非只為單純的滿足暴力，而是試圖透過犯罪擴大社會震撼，藉此表達自身存在及影響力，顯示其犯罪動機是追求最大的社會張力。且張男事前有長期準備策劃，並非衝動犯罪。

