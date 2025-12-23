北捷4死11傷震撼全台！狄鶯深夜發聲力挺警務人員引爆論戰

記者林宜君／台北報導

北捷隨機砍人血案震撼社會，各界檢討聲浪不斷。資深藝人狄鶯深夜發聲，力挺第一線警務人員，直言外界不該將所有責任推給基層執法人員，相關言論迅速引發熱烈討論。北捷北車站與中山站日前發生隨機砍人事件，通緝犯張文於19日犯案，造成包含嫌犯在內共4人死亡、11人受傷的重大傷亡。事件發生後，警方執勤與追捕過程遭到部分輿論質疑。對此，狄鶯在臉書發文感嘆「台灣到底怎麼了」，呼籲社會停止攻擊警察，認為第一線警務人員已盡全力。

狄鶯表示，自己整天關注相關新聞後心情沉重。（圖／翻攝自狄鶯FB）

狄鶯表示，自己整天關注相關新聞後心情沉重，忍不住寫下：「台灣到底怎麼了？多麼純樸善良的台灣人，我們到底做錯了什麼？請停止攻擊我們警務人員，他們都盡力了……」，並為遭質疑的波麗士發聲。狄鶯進一步直言，若要說出心中真實想法，責任不該落在基層警察身上，痛批「千錯萬錯都是政治人物的錯」，也提及社會安全與刑罰制度的討論，認為警務人員承受過多不公平指責，「竟然都是他們的錯，天理何在呀？」。

有網友反批狄鶯（左）立場，將焦點轉向其獨子孫安佐（右）過往爭議。（圖／翻攝自狄鶯FB）

貼文曝光後，引發正反兩極回應。不少網友表達支持，認為前線警力長期超時工作、壓力沉重，社會應給予更多理解與支持，但也有網友反批狄鶯立場，將焦點轉向其獨子孫安佐過往爭議。事實上，孫安佐曾於美國因言論涉及校園攻擊玩笑，被美方以「恐怖威脅罪」與「非移民簽證非法持有彈藥」相關規定處理，最終遭羈押後遣返回台，並被禁止再度入境美國。相關事件再度被翻出，也讓狄鶯的發聲引發更多討論與爭議。

