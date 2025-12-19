北捷4死9傷恐攻行兇前火燒租屋處 旅館住所搜出25瓶汽油彈

27歲張姓兇嫌捷運中山站周邊持刀砍人，丟煙霧彈，還闖入誠品南西店砍人，造成多人輕重傷，最新統計2死7傷。（圖：記者爆料網）

北捷台北車站、中山站19日晚間發生恐怖攻擊，27歲男子兇嫌張文在捷運站投擲煙霧彈、隨機砍人，含嫌犯共釀4死9傷，引發社會恐慌。根據調查，張文原先住在桃園，今年1月搬至北市中正區租住，在犯案前先放火燒掉租屋處，並在警消處理火警案時前往台北車站犯案。

警方表示，張文今年是１月間從桃園搬到台北公園路的套房，但在17日又另在北市大同區南京西路的某旅館租屋。警方到場後在裡面搜到1把刀具、25瓶汽油彈，以及雨衣、黑帽及2部平板電腦等物，且張文在台北車站犯案時攜帶的物品當中，還有大量尚未燃燒的汽油彈。

警方調閱街頭監視器面面全面追查發現，張文19日下午3點多先在北市長安東路1段75號以雜物縱火，造成汽車、2台機車毀損，之後再至林森北路119巷停車場縱火，接著到長安東路1段65巷內以汽油彈縱火，之後再到北車和南京西路誠品作案。

台北市災防辦統計，這起案件造成含嫌犯4人死亡、重傷1人、中傷1人、輕傷7人。警方研判，張文是有計畫和縝密的遂行作案。雖然早就租住在北市公園路的套房，但作案前卻藏身旅館。就是為隱匿行蹤曝光，警方正對他的作案動機進行調查，目前案件仍在調查當中，詳情待後續釐清。