北捷42小時不打烊！ 跨年夜從「這兩站」進入一律免費搭

每年跨年最受矚目的活動就是台北101的煙火，今年預估將吸引數十萬人齊聚倒數，當天的信義計畫區將分成三個階段進行交通管制，並限制車輛進出。台北捷運宣布，從12月31日早上6點至1月2日，將連續42小時營運不收班。另外，為鼓勵民眾分散搭乘，只要是從南京三民站或台北小巨蛋站進站的乘客，不論搭乘距離多遠，一律免費。

台北跨年晚會人潮多 信義區分三階段交通管制

跨年夜熱力開唱送舊迎新，壓軸倒數的燦爛煙火也是重頭戲之一，同日天后蔡依林也將在大巨蛋舉辦跨年演唱會，預估將吸引數十萬人齊聚狂歡。

跨年夜期間，台北信義計畫區的三階段交通管制規劃從晚間7點開始配合主舞台活動，此時區域內車輛「只出不進」，第二階段8點起除了原本管制範圍外，還納入逸仙路和仁愛路禁止車輛進出；第三階段晚間十點後全面擴大交通管制，全面禁止車輛進出。

信義區跨年交通管制。圖／台視新聞製圖

北捷跨年夜42小時不打烊！ 從「這2站」進場免費搭

台北捷運宣布，自12月31日早上6點起，將連續42小時不停駛，主要路線板南線與淡水信義線從當日下午5點起將以最密班距行駛，提供便利服務。

此外，為鼓勵民眾在跨年夜步行前往綠線的「台北小巨蛋站」或「南京三民站」搭乘捷運，當天只要從這兩站進站，不論搭乘距離多遠皆可免費搭乘，若未持悠遊卡或使用單程票的乘客，可至專屬櫃台領取免費車票。

信義區YouBike不能騎 12/31下午5點起暫停租借

跨年夜當天，不只是車輛會受到管制，自行車也同樣受限，因為管制區域內全面禁止騎乘自行車，包括信義計畫區周邊的YouBike租借站，也將從跨年夜下午5點起分階段暫停營運。

