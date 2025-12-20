北捷57歲男「肉身擋恐攻」身亡！杜汶澤不忍出手了 暖舉曝光網讚爆

記者蔡維歆／台北報導

杜汶澤經營麵店副業。（圖／翻攝自臉書）

台北捷運台北車站及中山商圈昨（19）日發生恐怖攻擊，27嫌犯張文戴著面罩，在北車M7出口丟置煙霧彈，一名57歲余姓男子見義勇為上前制止，豈料張嫌竟持長刀從左背部刺穿肺部，余男當場倒下、鮮血流滿地，送醫後仍因傷重不治。對此來台定居的港星杜汶澤也出手了。

煙霧、尖叫、斷魂中山站：北捷無差別恐攻全紀錄，通緝犯張文「最後一跳」終結血色驚魂。（圖／李宜樺攝）

杜汶澤發文寫下：「小杜麵館昨收益不扣成本全數捐給余大哥家屬。」上一篇文則感嘆寫下：「既然我們僥倖地存活下來，更應該相親相愛，放下對自己和別人的執着，改變世界由改變自己的心開始。」網友見狀紛紛留言讚爆。

而事發後，余男的妻子及女兒接獲噩耗也趕往醫院，兩人悲痛萬分，妻子心痛表示，丈夫平時就是一個仗義執言，相當有正義感的人，沒想到發生憾事。對此，台北市市長蔣萬安也前往慰問，向願意挺身而出的感謝與肯定，後續將在心理、法律各個層面提供協助。

