北捷68歲翁不滿青年坐優先席未讓座！ 怒嗆「教育失敗」搧巴掌

台北捷運板南線昨（27）日晚間發生一起因優先席爭議引發的暴力衝突。一名68歲王姓老翁因不滿20歲潘姓男子坐在優先席未主動讓座，先是出言指責，隨後竟動手搧了對方一巴掌，導致潘男右下巴及右手手腕受傷。警方獲報後將王姓老翁依傷害罪嫌帶回偵辦。

板南線一名68歲王姓老翁因不滿20歲潘姓男子坐在優先席未主動讓座，先是出言指責，隨後竟動手搧了對方一巴掌，導致潘男右下巴及右手手腕受傷。（圖／警方提供）

根據信義分局調查，事發於27日傍晚6點多，王姓老翁在後山埤站搭乘捷運時，發現潘姓男子坐在優先席上。雖然當時已有其他乘客主動讓出普通座位給王翁，但他仍對潘男未主動讓座感到不滿，隨即出言嘲諷「台灣教育很失敗」等語。潘男聞言起身理論，雙方隨即爆發激烈口角，王翁在爭執過程中突然出手攻擊潘男，造成其右下巴及右手腕紅腫受傷。

目擊乘客事後將事發經過上傳至社群平台，引發熱烈討論。有網友表示：「都有這能力站著吵架還吵什麼優先席呢？又扯到台灣教育，什麼問題都丟給後代就好啦。」另有網友指出：「當時明明有人讓座了，老人家還直接先動手」、「明明旁邊有人讓座了，得理不饒人…還動手」。

警方將王翁帶回派出所偵訊。由於潘男驗傷後決定提告，王翁被依傷害罪嫌移送法辦。（圖／警方提供）

警方表示，衝突發生後，雙方在永春站下車，由站務人員協助報案。警方到場後先將雙方隔開，根據被害人潘男及站務人員說法，將王翁帶回派出所偵訊。由於潘男驗傷後決定提告，王翁被依傷害罪嫌移送法辦。

對此，警方呼籲，民眾在公共場所應保持理性溝通與互相尊重，遇有爭議可尋求站務人員或警方協助處理，切勿因一時情緒失控而衍生肢體衝突，除了造成他人傷害，自己也將面臨法律刑責。

警方呼籲，民眾在公共場所應保持理性溝通與互相尊重，遇有爭議可尋求站務人員或警方協助處理。（圖／警方提供）

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：0800-200-885

◆法律扶助基金會：02-412-8518

