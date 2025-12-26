北捷7天2起恐慌事件！市長卻「堅持飛上海」她火大開嗆

政治中心／周孟漢報導



台北市日前發生隨機殺人案後，大眾還沒走出陰霾，社群上又出現許多揚言模仿張文的貼文，讓每個人都繃緊神經，不料昨（25）日台北捷運再度爆出民眾奔逃事件，雖然是虛驚一場，但現場仍留下一片狼藉。眼看台北市民陷入恐慌，市長蔣萬安卻將飛往上海，雖然行程有所減短，資深媒體人吳靜怡依舊不領情，開嗆「就要跨年了，蔣萬安覺得自己去上海一天離開台北市沒差？」。





北捷7天內2起恐慌事件！市長卻「堅持飛上海」她火大嗆：台北市不需要蔣萬安

台北市日前發生隨機殺人案，引發全台悲痛。（圖／翻攝畫面）

廣告 廣告





吳靜怡25日在Threads發文，回憶起被稱為「血色星期五」的張文砍人案，加上25日這天又有1名男子在北捷新店線持雨傘發出吼叫聲、捶打車廂牆壁，讓一票乘客嚇得瞬間逃竄，眼看不斷發生恐慌事件，蔣萬安卻將在28日飛往上海參加「雙城論壇」，讓她痛批「雙北捷成為民眾高度恐慌的地方，就要跨年了，蔣萬安覺得自己去上海一天離開台北市沒差？！」。

北捷7天內2起恐慌事件！市長卻「堅持飛上海」她火大嗆：台北市不需要蔣萬安

蔣萬安將在28日飛往上海參加「雙城論壇」。（圖／民視新聞網）





吳靜怡進一步開轟蔣萬安，「如果沒差，這就代表台北市不需要蔣萬安，蔣萬安這麼需要去上海，那就去吧！」文章出爐後，許多網友也傻眼嗆「去了就不要回來了，謝謝」、「真的，我一直都覺得他在不在沒差，但他既然想讓全國都知道，那沒差啊」、「其實台北市好像只要有副市長做事就好，市長如同虛設」、「他留在台北也沒用，去了也可以不用回來呦」。

北捷7天內2起恐慌事件！市長卻「堅持飛上海」她火大嗆：台北市不需要蔣萬安

吳靜怡痛批「就要跨年了，蔣萬安覺得自己去上海一天離開台北市沒差？」。（圖／民視新聞網）





事實上，台北市長蔣萬安，將親自率領市府訪團於12月27日、28日出訪上海，參加台北上海城市論壇（雙城論壇），不過由於19日發生隨機攻擊事件，市長蔣萬安為因應該事件，將行程縮短為半天，僅出席28日上午的主論壇，快閃5小時，採當天來回方式參與。

北捷7天內2起恐慌事件！市長卻「堅持飛上海」她火大嗆：台北市不需要蔣萬安

繼張文砍人案後，25日北捷又再度發生恐慌事件。（圖／Threads帳號@hcw0928授權提供）





另外，針對25日北捷新店線所發生的恐慌案件，據了解，車廂內有一名年約40歲的男子，在列車行駛到北門站時疑恐慌症發作，導致情緒失控，突拿雨傘用力敲打車窗玻璃，巨大聲響嚇壞眾人，隨後乘客便開始竄逃，混亂中導致一名7旬老婦摔傷送醫。北捷表示，行控中心確認原因後，立即請行車專員對車廂進行安撫廣播，後續由捷警、轄區員警及救護人員到站處理；至於旅客遺留在列車上的物品，後續將送回北門站待領7天。













《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：北捷7天內2起恐慌事件！市長卻「堅持飛上海」她火大嗆：台北市不需要蔣萬安

更多民視新聞報導

張文爆是中共派來！四叉貓揭「紅色金流真相」曝驚人6細節

遇到張文想奪刀？館長親自教學曝1下場：連我都奪不到

他與張文對眼後「秒衝過來砍人」！目擊者患3後遺症

