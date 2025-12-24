北捷7支監視器無法回溯 曾被質疑溢價採購

北捷連續攻擊案後，警方在台北車站內外嚴密巡查，加強戒備。(資料照，記者羅沛德攝)

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北捷運19日發生連續攻擊案釀4死，後續檢討發現7支監視器影像因主機問題無法回溯，雖北捷強調沒有斷點不影響辦案，還是引發檢討聲浪。北市監視器過去也曾引發檢討，2016年時任議員許家蓓就指出，北捷監視器貴於市價，且86%都由單一廠商得標。

北捷官員指出，板南線監視器系統於2013年至2016年間進行重置，之後都沒有再重置過。換句話說，這批出事的北捷監視器，正是由前朝市府時期汰換。

台北捷運公司自2010年起，開始進行一連串的監視器設備汰換工程，不過許家蓓當時點出有採購價格過高的疑慮，檢視當時標案每台主機標案12萬1914元，但市價僅約9.5萬元；且有86%都由同一間公司得標。

如今北捷監視器出包，再度引發民眾討論，「買最貴的，卻是很爛的監視器系統」、「有沒有在檢驗？有沒有定期維護？」、「這樣不能甩鍋給民進黨了吧」。

