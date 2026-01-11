北捷73歲清潔婦遭旅客摑掌 北捷：支持提告

北捷73歲清潔婦遭一名莊姓旅客摑掌，北捷重申「暴力零容忍」，支持提告。（示意圖：Motion Elements）

新北市府中捷運站上周四（8日）下午3點多，一名莊姓女子使用廁所時間過久，73歲的清潔員依規定敲門關心，沒想到反遭對方辱罵，甚至動手摑掌，站長獲報後立即通報捷警、轄區員警到場，北捷除將依法開罰7500元，後續也將協助清潔人員就醫驗傷，對該名旅客的暴力行為提出告訴。

根據北捷規定，若廁所使用超過30分鐘以上，就必須去關心狀況。北捷表示，當時因為女廁有長時間使用警訊，清潔員才會確認旅客是否需要協助，不料，旅客出廁間後竟對清潔人員咆哮並摑掌。

北捷重申「暴力零容忍」，指依照台北捷運依大眾捷運法，妨礙大眾捷運系統站、車人員執行職務，以言語謾罵或暴力相向，可開罰7500元罰鍰，只要遇到類似情事，一律依法送辦。