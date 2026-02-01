北捷Apple Pay7月上路 無轉乘優惠

台北捷運啟動多元支付搭乘方式，除可透過手機QR碼進出站，也開放特定銀行用戶可透過蘋果手機使用Apple Pay，但北市議員詹為元發現，若7月Apple Pay在北捷全面上線後，旅客卻無法使用Apple Pay轉乘公車，將造成「轉乘斷裂」，同時無法享有轉乘優惠，呼籲北市府應研擬串聯方案。

北捷已開放部分銀行用戶使用Apple Pay感應進出捷運站閘門，預計7月全面上線，但詹為元發現，該方案可能為北市大眾交通運輸帶來新問題。

詹為元指出，台北市民日常通勤高度依賴「捷運加公車」雙運具，轉乘優惠更是市府多年來鼓勵搭乘大眾運輸的重要政策工具，但已確定民眾無法使用Apple Pay搭乘公車，代表用Apple Pay的乘客在7月後搭乘捷運與公車將出現交通轉乘斷點，也將無法適用轉乘優惠。

他表示，市府長期倡導綠色交通，強調「一票到底、轉乘順暢」，並推出轉乘優惠降低民眾通勤成本，Apple Pay綁定信用卡因無法記錄卡號及辨識搭乘行為，因此現有讀卡機不能提供轉乘優惠，也不能串接公車與YouBike等運具，民眾若選擇使用Apple Pay搭捷運，等同放棄既有轉乘優惠，不但可能改變通勤模式，也削弱市府推動大眾運輸的政策成效。

詹為元認為，市府應確保Apple Pay能與既有通勤模式相容，不是讓通勤者被迫在「便利」與「優惠」中二選一，在Apple Pay上線前，市府應更積極排除困難，研議整體運具串聯方案，避免因設備更新缺乏前期規畫，讓交通政策倒退。

北市公運處長李昆振說，使用QR碼乘車因中央有訂立統一乘車碼，搭乘會留下資料記錄並自動採取事後回補方式，回存回饋金至電子支付帳戶，包括悠遊付、icash、一卡通等均有優惠。

他指出，因交通部對Apple Pay或信用卡付款搭客運或公車沒有統一標準規格，以致無法提供轉乘優惠，若中央未來對信用卡及Apple Pay有統一規格，客運業者就能配合更新機台及系統，才可避免轉乘斷裂問題。