北捷M8出口、中山商圈隨機攻擊案釀4死11傷案 北檢偵結認嫌係輕生亡



去年1219北捷及南京西路隨機攻擊釀4死11傷案，台北地檢署今（15）日偵結全案，認定嫌犯張文係獨自一人作案並無共犯，張嫌墜樓經法醫鑑定係輕生並非意外，至於犯案動機經專家學者鑑定結果，可發現其行為並非政治性恐怖攻擊組織活動所導致之暴力犯罪，而係一種高度計畫，選擇人潮聚集公共場域及交通樞紐、以追求象徵性發聲、引發社會關注及造成社會震撼為目的之表達式（象徵 expressive）單獨犯罪暴力行為。

據了解，去年12月19日發生歹徒張○在北捷及南京西路丟擲煙霧彈及隨機襲擊民眾一案，專案小組在臺北地檢署指揮偵辦，努力不懈，連日積極追查下，發現張嫌自113年4月起至114年間，陸續購買防毒面罩、煙霧彈、汽油桶、瓦斯罐及甲醇等犯案工具，並預擬犯案計畫，長達一年半準備，顯見張嫌預謀犯案極為明顯。另經專案小組抽絲剝繭，調閱相關跡證，發現張嫌數度更換交通方式及變裝，以躲避及拖延警方查緝時間，非常狡猾。

一、經查張嫌具有高度預謀性，並刻意以多重方式規避警方偵查：

1、頻繁切換交通工具：張嫌交替騎乘機車、租借U-Bike及使用步行等方式移動，刻意製造偵查斷點，試圖誤導警方追查方向，且移動範圍橫跨不同行政區，具高度流動與隨機性。

2、多次變裝並混入人群：張嫌於犯案期間頻繁更換衣物，與利用捷運臺北車站及與中山商圈人潮密集特性作為掩護，並丟擲煙霧彈等行為，企圖干擾監視器影像追蹤。

二、犯罪工具來源：張嫌自113年4月起密集採購戰術手套、防毒面具、防護盾牌及工業酒精等具攻擊或防護性質物品，後於114年1月假借生存遊戲名義，透過網購平臺買入24顆煙霧彈，同年11月續購入汽油桶、瓦斯罐、噴槍打火機及甲醇等極具危險性易燃物品。爰此，研判張嫌係經過縝密規劃與事前準備，預謀犯案動機至為明顯。

查張姓犯嫌(27 歲，桃園地檢署依妨害兵役法發布通緝中)，經調閱犯嫌近日軌跡，張嫌均獨自1 人在台北車站、公園路租屋處及入住旅館周邊徘徊，另查訪家人稱與張嫌關係不佳，至少 2 年未與犯嫌聯繫過；另進行網路社群搜尋張嫌未發表過對社會或現況不滿之文章，惟針對扣案數位鑑識分析指向係計畫型單獨隨機殺人犯案。

檢警調查指出，去年12月19日15 時許，張嫌於中山區林森北路、長安東路連續涉犯3起縱火案，隨後返回中正區租屋處外縱火；17 時 23 分步行前往捷運台北車站於 M8-M7 沿線丟擲煙霧彈，並持刀砍殺余姓被害人致死及 3人受傷，隨後 17 時 55 分步行前往南京西路旅館更換衣物，於 18 時37 分再步行前往誠品南西店丟擲煙霧彈及隨機持刀攻擊，造成民眾 2死 6 傷；案發時中山分局交通分隊林姓員警於南京西路疏導交通，發現滋擾後目睹張嫌進入誠品，遂偕同保全人員追緝犯嫌至頂樓，現場發現犯嫌棄置之刀械及戰術背心等物品，犯嫌即墜落至 1 樓不治死亡，故確認犯嫌僅有 1 人，且經比對死者指紋，確與張嫌相符，本局持續清查張嫌親友交往、金流及網路活動狀況，以釐清犯案動機。



時序表：

15:40-15:54

騎乘重機至中山區林森北路159巷、林森北路119巷及長安東路75號前涉嫌3 起縱火案,造成自小客車2台、重機3部毀損,隨後改騎乘Ubike返回中正區 「公園路租屋處變更衣物16:53

租屋處縱火

16:59

自租屋處步行前往捷運台北車站M8出口進入

17:23

M8-M7出口沿線丟擲煙霧彈,並持刀砍殺余姓被害人致死,3人受傷

17:55

步行前往千慧旅館(大同區南京西路)

18:31

離開旅館

18:37

步行前往誠品南西店前持刀攻擊1死(蕭姓騎士)1傷,隨後進入店內,持續持 刀揮砍逛街民眾致1人死亡、5人受傷,共計2死6傷。 中山交通分隊林姓員警擔服交通疏導勤務,見滋擾後與保全進行追緝至6樓 頂樓

18:40

犯嫌登上6樓頂樓脫下戰術背心等裝備

18:50

犯嫌畏罪跳樓自殺,送醫急救19時42分死亡

經台北地檢署法醫解剖驗屍報告，被告墜樓係出於自殺之意思，被告死亡係因發生墜樓，多處骨折、挫裂傷、刺傷，導致多器官損傷出血而死亡，死亡方式可考慮歸類為「自殺」；另送驗血液、尿液均未檢出鴉片類、安非他命類、鎮靜安眠藥、大麻、LSD 及其他常見毒藥物成分，檢驗結果無因為毒藥物相關之原因。

學者專家鑑定，研判被告之犯罪動機結論如下：

1. 分析被告殺人案之犯罪動機，可發現其行為並非政治性恐怖攻擊組織活動所導致之暴力犯罪，而係一種高度計畫，選擇人潮聚集公共場域及交通樞紐、以追求象徵性發聲、引發社會關注及造成社會震撼為目的之表達式（象徵 expressive）單獨犯罪暴力行為。

2. 此外，本案行為具有明顯、縝密及長期的事前準備與犯綜上結論，殺人案之犯罪動機，應理解為一種追求最大社會張力與象徵結果的表達式暴力行為，其核心並非反社會人格的衝動犯罪，而是結合高度計畫性的表達式犯罪。









