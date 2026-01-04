北捷QR乘車碼上路 系統正常但旅客操作需適應

臺北捷運公司自昨(3)日起，車站全閘門開放QR乘車碼搭車

臺北捷運公司自昨(3)日起，車站全閘門開放QR乘車碼搭車，啟用後系統正常，旅客使用順暢。昨日總運量184萬人次中，約1.8萬人次使用乘車碼(占1.0%)，約4千人次使用信用卡(占0.2%)。不過，北捷指出，啟用初期仍有部分旅客尚未熟悉操作頁面，進站時誤開一般付款碼或未對準感應位置，導致通行不順。對此，已加強現場引導與宣導，並提醒旅客進站前先開啟正確的「QR 乘車碼」頁面，留意手機螢幕亮度與感應角度，以提升通行效率。

關於有媒體報導，採訪時個案旅客出現使用狀況不順，經了解，是個別手機設定、錯開付款碼感應或未熟悉操作所致。臺北市公共運輸處綜合規劃科長劉國著表示，再次提醒旅客，使用時請先開啟欲使用的電子支付App，選擇「QR乘車碼」，強調要選「乘車碼」不是「付款碼」，適度調高手機螢幕亮度，注意手機感應角度、將手機「QR乘車碼」對準閘門QR視窗感應鏡頭、並跟鏡頭保持適當距離，感應後通過閘門，車資將從電子支付帳戶扣款。

另有媒體報導有旅客進站時「才發現北捷尚未納入(LINE Pay Money)」。 臺北捷運公司鄭重說明，北捷已與LINE Pay Money (連加電子支付公司) 簽約納入相關服務，但因為目前公司的電子支付系統開發測試尚未完成，正式開放日期將另行公告。

多元支付方式為目前的趨勢，具有支付自由度、節省購票時間、減少現金交易等優點。尤其外來旅客(如國外觀光客)，可以不用攜帶臺幣現金或購買交通票卡，即可以信用卡或行動支付搭乘，讓臺北捷運接軌國際，擴展支付多元性及促進觀光軟實力。

對於經常使用者，如TPASS定期票，因涉及跨縣市、跨運具票證使用，屬於政府政策，臺北捷運公司將全力配合交通部等各級交通主管機關的規劃辦理。