北捷QR碼首日1.8萬人用 粉專揭「罰站窘境」：後方等到眼神死

台北捷運自1月3日起全面開放QR乘車碼搭車，旅客可使用手機掃碼進出閘門，免帶實體票卡，官方統計首日總運量達184萬人次，其中僅約1.8萬人次使用乘車碼，其餘旅客仍習慣使用實體卡片，臉書粉專「我是台北人」也觀察到，旅客仍習慣刷實體卡進站，使用乘車碼的旅客則因操作不熟，在閘門前「罰站」卡關。

「我是台北人」在粉專發文指出，自1月3日起車站全面開放QR乘車碼搭車後，雖然大部分掃碼旅客能順利通行，但仍有不少人在閘門前因操作不熟悉而卡關，粉專形容現場「一堆人在閘門前罰站卡關，各種尷尬癌發作，後方排隊的人可能等到眼神死」。

粉專說，使用實體卡通行不需解鎖手機或打開App，仍是大多數人的首選；若要使用QR乘車碼，則必須選擇「乘車碼」而非付款碼，並確保帳戶餘額充足、手機螢幕亮度足夠，才能順利完成感應通行。

北捷表示，3日全日總運量184萬人次中，約1.8萬人次使用乘車碼（占1.0％）、約4千人次使用信用卡（占0.2％），顯示多數通勤族仍習慣使用實體卡片通行。

針對掃碼卡關的情況，北捷說，多數是因個別手機設定或操作不熟所致，提醒旅客，使用乘車碼前應先開啟電子支付App，選擇「QR乘車碼」，調整螢幕亮度，將手機對準閘門QR感應鏡頭並保持適當距離，感應成功後即可通過閘門，車資會自動從電子支付帳戶扣款。

北捷強調，推動多元支付方式能提升支付自由度、節省購票時間並減少現金交易，對國外旅客尤為便利，不必攜帶現金或購買交通票卡即可搭乘捷運，讓台北捷運接軌國際並增加觀光便利性。

