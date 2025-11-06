北捷TOD租金過低 議員喊重估
台北捷運公司推動TOD開發案，士林站已接近完工，將規畫作為商場及旅館用途，議員6日發現，北捷TOD案租金每坪僅2000元至2500元，明顯低於市價，另要求TOD案應連通周遭建物或設施，否則就失去TOD交通導向意義，要求北捷應重新盤整。北捷回應，劍南路站已規畫空廊串聯，其餘站點與租金將一併檢討。
北捷昨赴議會交通委員會專案報告TOD開發案，北捷總經理黃清信指出，為推動城市大眾運輸導向發展（TOD），北捷自民國108年參考日本、香港TOD成功案例，規畫士林、劍潭、劍南路等3站開發案。
黃清信表示，士林案為地上20層、地下4層大樓，總樓地板面積達1萬255坪，可停放181輛汽車，並配合周遭觀光景點設置商場、旅館，截至10月25日，施工進度已達94.88％，預計12月可完成使用執照所有工項，該案預算24億8764萬元，年產值約1.8億元，預估19年可回本。
他說，劍潭及劍南路案分別投入37億8100萬及45億4300萬元，預計117年、118年竣工，兩案均以商辦及停車場為主。
議員陳炳甫詢問，北捷TOD案均位於捷運站黃金地段，預估要收多少資金？北捷回應，根據北市辦公室租金行情，以每坪2000元至2500元做估算，但陳炳甫質疑價格明顯低於行情，要求北捷應調查周遭商辦行情，再重新估算較為準確；議員汪志冰建議找附近租約快到期廠商洽談招租。
交委會召委游淑慧指出，北捷以日本澀谷等站為例開發TOD案，但日本TOD的樓地板面積高達30萬坪，北捷最多僅1萬多坪，是不是怕租不出去，只敢估2000元行情？她要求租金應設定每坪3000元以上；第二召委徐弘庭質疑，台北是否真的有這麼多辦公空間的需求，北捷應依招商最嚴峻及最好情形再做試算。
此外，游淑慧認為，北捷3站TOD案都僅有和車站連通，並未真正與周圍設施串聯，失去TOD交通導向意義，建議應整體檢討。
黃清信回應，劍南路站TOD案有規畫設置空廊連接至美麗華商場，將由北市新工處編列預算施作，至於其他站點規畫與租金評估會再一併檢討。
其他人也在看
議員質疑北捷3站TOD案無周邊效益 (圖)
國民黨台北市議員游淑慧（右）6日質疑，北捷的士林、劍潭及劍南路3站TOD開發案未如日本、香港案例與周邊聯通，未達商業及交通疏導綜效。中央社 ・ 1 天前
北捷3站TOD案 議員指未達商業及交通疏導綜效
（中央社記者楊淑閔台北6日電）台北捷運公司今天報告士林、劍潭及劍南路3站TOD開發案，議員指未如日本、香港案例與周邊聯通，未達商業及交通疏導綜效，且租金過低恐與民爭利。北捷回應，以新行情重新估算。中央社 ・ 1 天前
黃清信報告北捷3站TOD案開發願景 (圖)
台北捷運公司總經理黃清信（左3）6日赴議會報告士林、劍潭及劍南路3站TOD開發案，未來將作為旅館、商辦、商場或教保中心使用。中央社 ・ 1 天前
屏東3D旅遊嘉年華 好評爆棚
屏東3D旅遊嘉年華「屏東超遊感」圓滿結束，五梯次遊程吸引來自全台逾二百位遊客參加，除遠自香港的朋友加入三天兩夜的精采遊程，更有高達五分之一的遊客連三年與會，三度參與仍感受不同的新鮮體驗。屏東縣政府表示，3D旅遊嘉年華今年邁向第四年，每年不斷推陳出新，最大特色就是整合縣內各項旅遊體驗活動，以最優惠的價格暢玩屏東特色觀光景點，深入地方特色文化，串聯更多屏東觀光資源，讓大家對屏東留下豐富精采的印象。縣府交通旅遊處指出，所有的遊程、紀念伴手禮都是精心規劃設計，並以陸、海、空三種探索方式感受屏東的超凡魅力，每年推出都是秒殺完銷、佳評如潮且遊客重遊意願高。交旅處說，今年的遊程範圍涵蓋屏北至屏南，無論是飛天遨遊、走遍大地或是下海探險，都讓參與者意猶未盡，紛紛表示屏東真的是寶藏之地，每次 ...台灣新生報 ・ 1 天前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 4 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
不到90萬也能開進口純電車！Hyundai Inster超殺價格登場
（文／Nick Lin）在台灣車市眾多話題之中，若提及11月最受矚目的討論焦點，那絕對莫過於Hyundai於今日（11/6）發表首批限量只有500台的純電掀背小車Inster。 直接鎖定「百萬內」純電車市場，定位在Kona Electric之下，這款以韓國暢銷小車Casper為基礎開發的純電版本，不僅透過品牌質感與進口身份突顯價值，還以「小車格、大實用」的德韓設計精神，為台灣車壇投下一枚震撼彈，在加上國內所規劃的EV400-A、EV400-B與EV450三種車型陣容，以及最低只要89.9萬元就能入主的低門檻，無疑將成為「超親民進口電動車」的最強競爭者。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前
遭美沒收4400億資產！ 太子集團負責人悠閒打牌：都小錢啦
據了解，太子集團負責人陳志第一次入台時間為2017年，最後一次入台時間則為2021年，均持柬埔寨護照以「商務考察」為名入境，但實際上卻是在台各地吃喝玩樂，出入多家高檔餐廳、私人俱樂部，就連來台入住飯店也都指定要是「W飯店」。儘管生活極盡奢糜，但有知情人士指稱，陳志...CTWANT ・ 1 天前
陶晶瑩批粿王「吃人夠夠」 不認同婚姻瑣事成出軌理由
女星粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐即將開打離婚官司，而介入他們婚姻的王子（邱勝翊），演藝事業停擺，二度發聲明認錯。主持人陶晶瑩最近在節目中談及粿王風波，不認同婚姻瑣事成出軌理由，並批這對男女公然偷情有點「吃人夠夠」。中時新聞網 ・ 1 天前
MLB／道奇拚3連霸大谷再扛二刀流 洛時點出休賽季四大問題
道奇隊完成世界大賽2連霸，全隊開心結束球季，《洛杉磯時報》指出，道奇迅速將目光投向明年完成3連霸，現在開始漫長的冬季重建工作，力求打造一支能夠實現目標的陣容，但在休賽季仍要面臨四大問題，能否繼續...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
高薪也救不了！7旬雙親拒住養老院 男返家驚見1幕崩潰：準備丟飯碗
少子化與高齡化問題在台、日兩國都日益嚴峻。隨著通膨壓力與經濟負擔加重，許多年輕世代面臨「上有高堂」的照護困境，生活被壓得喘不過氣。日本一名單身男子原本過著穩定無憂的日子，卻因年邁父母拒絕入住養老院，讓他陷入極大的生活與心理壓力，甚至一度差點丟了工作。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
MLB》命運天差地遠！大谷二連霸 教練嘆神鱒「失去熱情」
完成世界大賽二連霸的洛杉磯道奇球星大谷翔平，才剛帶隊封王，就已經喊出「三連霸」的豪語。過去他效力天使時期的搭檔「神鱒」卓奧特（Mike Trout）則已連續11年無緣季後賽。同樣是洛杉磯代表球星，命運卻天差地遠，也讓曾在天使共事、現任道奇教練的艾貝爾（Dino Ebel）感嘆：「他曾是最出色的球員，但那份熱情逐漸消失了。」中時新聞網 ・ 1 天前
網紅挖出范姜彥豐娶粿粿驚人嫁妝！網全都怒了 狠酸婚後才竄紅接到業配
范姜彥豐與粿粿婚變風波持續延燒，根據自由時報報導，網紅「玉米泉哥」再於社群平台投下震撼彈，爆料粿粿「0嫁妝」嫁入范姜家，婚後靠著夫妻檔CP曝光才開始賺錢，還指控她態度轉變、搬出公婆家後與王子（邱勝翊）傳出婚內不倫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
Q3虧損9.6億元！三大法人重倒這「玻纖布大廠」1.8萬張 股民叫苦：現在是連滾帶爬
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（7）日終場大跌248.04點，跌幅0.89％，收在27,651.41點，成交額達4,690.2億元。據證交所盤後籌碼動向，三大法人今日...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
「鳳凰颱風恐撞進台灣！」超巨真面目曝光 專家：2地天氣肯定爛
鳳凰颱風即將來襲，可能在下週北轉接近台灣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享，鳳凰颱風最新動態，直呼「真的很巨！」也透露颱風幾乎一定北轉，將在週二、週三距離台灣最近，「十一月有這種東西真是見鬼。」三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
不倫王子慘了！粿粿遭爆被經紀公司除名解約 經紀人「真實反應」曝
范姜彥豐與粿粿（江瑋琳）婚變風波延燒多日，男方拍片控訴妻子婚內出軌男星王子（邱勝翊），女方事後也上傳17分鐘影片回應，雙方隔空交火，掀起各界熱議。如今網路瘋傳粿粿已遭經紀公司好看娛樂除名解約，對此經紀公司沒有回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
王子道歉范姜彥豐！賠償金分期遭拒 徵信社再發聲吐「粿王裸擁」真相
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。對此，立達徵信社執行長謝智博再次發聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
太子女特助燦笑交保！ 律師點關鍵：難怪她開心
涉嫌跨國詐欺與洗錢的柬埔寨「太子集團控股」，4日台北地方檢察署查扣該集團在台資產逾45億元，並拘提主要嫌犯王昱棠及其他25名被告到案。天旭國際科技涉案多名高層遭約談，其中總經理特助劉純妤以15萬元交保。她步出偵訊室時面露笑容，神情輕鬆，引發熱議。律師林智群4日在粉專上表示，劉純妤應屬案中邊緣人物，其他4人皆遭聲押，難怪她顯得開心。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前