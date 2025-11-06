北捷TOD租金過低 議員喊重估

台北捷運公司推動士林、劍潭及劍南路等站TOD開發案，議員6日在北捷專案報告後發現，北捷TOD案租金每坪僅估計2000至2500元，明顯低於市價要求北捷檢討。（徐佑昇攝）

台北捷運公司推動TOD開發案，士林站已接近完工，將規畫作為商場及旅館用途，議員6日發現，北捷TOD案租金每坪僅2000元至2500元，明顯低於市價，另要求TOD案應連通周遭建物或設施，否則就失去TOD交通導向意義，要求北捷應重新盤整。北捷回應，劍南路站已規畫空廊串聯，其餘站點與租金將一併檢討。

北捷昨赴議會交通委員會專案報告TOD開發案，北捷總經理黃清信指出，為推動城市大眾運輸導向發展（TOD），北捷自民國108年參考日本、香港TOD成功案例，規畫士林、劍潭、劍南路等3站開發案。

黃清信表示，士林案為地上20層、地下4層大樓，總樓地板面積達1萬255坪，可停放181輛汽車，並配合周遭觀光景點設置商場、旅館，截至10月25日，施工進度已達94.88％，預計12月可完成使用執照所有工項，該案預算24億8764萬元，年產值約1.8億元，預估19年可回本。

他說，劍潭及劍南路案分別投入37億8100萬及45億4300萬元，預計117年、118年竣工，兩案均以商辦及停車場為主。

議員陳炳甫詢問，北捷TOD案均位於捷運站黃金地段，預估要收多少資金？北捷回應，根據北市辦公室租金行情，以每坪2000元至2500元做估算，但陳炳甫質疑價格明顯低於行情，要求北捷應調查周遭商辦行情，再重新估算較為準確；議員汪志冰建議找附近租約快到期廠商洽談招租。

交委會召委游淑慧指出，北捷以日本澀谷等站為例開發TOD案，但日本TOD的樓地板面積高達30萬坪，北捷最多僅1萬多坪，是不是怕租不出去，只敢估2000元行情？她要求租金應設定每坪3000元以上；第二召委徐弘庭質疑，台北是否真的有這麼多辦公空間的需求，北捷應依招商最嚴峻及最好情形再做試算。

此外，游淑慧認為，北捷3站TOD案都僅有和車站連通，並未真正與周圍設施串聯，失去TOD交通導向意義，建議應整體檢討。

黃清信回應，劍南路站TOD案有規畫設置空廊連接至美麗華商場，將由北市新工處編列預算施作，至於其他站點規畫與租金評估會再一併檢討。