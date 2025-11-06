北捷TOD開發案將完工 租金過低、未與周邊串聯遭質疑

北捷自民國108年起陸續推動包含士林、劍潭及劍南路等站的TOD開發案。但議員發現，北捷TOD案租金每坪僅估計2000至2500元，明顯低於市價，要求北捷應檢討。（徐佑昇攝）

台北捷運公司由於票價多年未漲，加上電費及物價持續攀升，長期陷入虧損問題。為增加獲利，北捷自民國108年起陸續推動包含士林、劍潭及劍南路等站的TOD開發案，其中士林站已接近完工，規畫作為商場及旅館用途。但議員發現，北捷TOD案租金每坪僅2千元，明顯低於市價應檢討；另有議員質疑，TOD案應連通周遭建物或設施，但目前都沒有，要求北捷應重新盤整。北捷回應，劍南路站已規畫空廊串聯，其餘將一併檢討。

北市議會交通委員會6日舉行專案報告，由北捷就執行中的TOD開發案說明。北捷總經理黃清信指出，為推動城市大眾運輸導向發展（TOD），北捷自108年參考日本、香港的TOD成功案例規畫士林、劍潭、劍南路3站的開發案。

黃清信說明，士林案為地上20層、地下4層大樓，總樓地板面積達1萬255坪，可停放181輛汽車，並配合周遭觀光景點設置商場及旅館，截至10月25日施工進度已達94.88％，預計12月可完成使照所有工項。該案預算24億8764萬元，預估年產值1.8億元，19年可回本。

至於劍潭及劍南路案則分別投入37億8100萬及45億4300萬元，預計先後於117年、118年竣工，兩案均以商辦及停車場為主。

國民黨議員陳炳甫質詢，由於TOD案均位於捷運站的黃金地段，想了解北捷預估要收多少資金。北捷回應，根據北市辦公室租金行情，以每坪2000元至2500元做預估。但陳炳甫質疑，該價格明顯低於行情，要求北捷應調查周遭商辦行情後，再重新做估算較為準確。同黨議員汪志冰則建議，應找附近租約快到期廠商洽談，以利招租。

交委會召委游淑慧指出，北捷以日本澀谷等站為例，但日本的樓地板面積高達30萬坪，北捷TOD最多僅1萬多坪，是不是「怕租不出去，只敢估2000元行情？」，她要求租金應設定每坪3000元以上。第二召委徐弘庭質疑，台北是否真的有這麼多辦公空間的需求？北捷應針對招商最嚴峻及最好情形再做試算。

此外，游淑慧還批評，北捷3個TOD案都僅有跟車站連通，並未真正跟周圍的設施連通，失去TOD交通導向的意義，建議應整體檢討。

黃清信表示，劍南路站TOD案有規畫設置空廊連接至美麗華商場，將由新工處編列預算施作，至於租金與議員建議都會一併檢討。

