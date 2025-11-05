北教大冠軍團隊AI助托瓦本建檔

王家純與朱秝圻參加全國成果競賽，分享在體驗過程中的收穫。（教育部提供）

記者王誌成∕台北報導

自九十五年起每年辦理「青年暑期社區職場體驗計畫」，二十年來培植超過逾萬名青年服務全台社區協力發展；教育部五日指出，國立台北教育大學學生王佳純、銘傳大學學生朱秝圻前往「花蓮縣托瓦本全人關懷發展協會」職場體驗，運用ＡＩ自動辨識人臉系統，協助社區協會快速歸類服務檔案，還開發互動式網頁遊戲，獲選為冠軍團隊。

也協助大專青年在全台非營利組織進行一點五個月的職場體驗，有助規劃未來職涯發展方向；為擴大計畫影響力，一一四年增加職場體驗名額，共計媒合七百五十名青年，於全台三百七十二個非營利組織進行體驗與探索。不僅深入當地社區服務長者，更藉由自身創意與科技應用，實現跨世代溝通及原民文化傳承價值。

王佳純、朱秝圻先是投入原住民族文化健康站的日常工作，透過規劃及舉辦茶文化交流、Ｋ｜ＰＯＰ（韓國流行音樂）舞蹈體驗等活動，一方面陪伴部落長者舒展身心，一方面也創造長輩及年輕朋友對話的可能性，為跨世代共融活動提供了寶貴的參考模式。

兩人也展現數位創新能力，運用ＡＩ技術結合在地文化，開發互動式網頁遊戲，促進長者之間的互動。同時導入ＡＩ自動辨識人臉系統，協助托瓦本協會快速歸類長者照片，大幅縮短尋找照片進行分類的工作，將日常的工作負擔，轉換成珍貴的數位資產。