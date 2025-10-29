北教大型男教授爆偷吃人妻 教育界大咖批「這群人」也要檢討
國立台北教育大學、國語文教育權威許姓教授，近日遭多名女性指控，明明已婚，卻靠學術地位與廣泛人脈，發展婚外情，並稱有女性為了與許有更多接觸，藉由任職學校的研習活動請他擔任講師。對此，全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙質疑，現在研習邀約還變成偷情的工具？除了許姓教授，濫用手中職務的教師們也值得檢討。
許姓教授由於外表斯文，被封為「教育界的王力宏」，據《鏡週刊》報導，交往對象多為教師或教育相關的已婚女性，許多女性為了跟他有更多接觸，常透過任職學校的研習活動邀請他擔任講師，或協助課程與教材相關工作，藉此維持互動並增進關係。不過針對爆料內容，許姓教授回應稱相關指控「子虛烏有」，不願多做說明。
對於上述事件，台北教育大學校方回應，學校對教師品格與行為一向秉持嚴謹要求，因報導涉及當事人名譽及校譽，將本於尊重個人隱私與程序正義的立場，依法依程序進行了解與處理。倘經查證有違反法令或教職員服務相關規範，學校將依規定議處，絕不寬貸。
黃湘仙今（29）日在臉書發文指出，教師研習早就被部分人士打造成網紅產業鏈，現在研習邀約還變成偷情的工具？自己不認同許姓教授，但濫用手中職務的教師們也值得檢討，邀請研習講師未本於專業而是「特殊私交」、「特殊目的」。
針對北教大的回應「若有違法絕不寬貸！」，黃湘仙則指出，「這位教授聰明的在人性極限，卻在法律邊緣」。她也只能套一句老話，「這樣要我們怎麼教小孩。」
