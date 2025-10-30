北教大爆「型男教授」偷吃12女！校園性騷頻傳 教育部回應了
記者柯美儀／台北報導
國立台北教育大學教授許育健近日被週刊爆出已婚偷吃12女，後宮遍及教師、校長、學生。對於高教性騷、性侵等事件頻傳，全教總批評教育部態度消極、縱容，呼籲立即提出改革方案，避免類似事件再發生。對此，教育部回應會持續依《性別平等教育法》進行調查，落實零容忍原則，並強化校內性平會運作及教職員性別教育訓練。
日前爆出彰師大4位學者利用權勢關係對女學生騷擾；2023年台大李姓助理教授也被學生指控性騷，並誘導發展交往關係，其後被解聘。此外，東華大學也有一名女老師3年前曾遭同校教授性侵，跟學校檢舉卻不成立，直到男方去年8月遭起訴才又曝光，學校才依相關法律繼續處理。
不料，近日國立台北教育大學已婚許姓教授也被爆出，疑似利用自己是國語文教育權威，塑造自己的優良形象，然後把髒手伸到現場，與多名女老師、校長跟女學生發生婚外關係。
全教總表示，綜整這幾年間，台灣高等教育現場可以說已經是「權勢性侵、性騷的重災區」。這些掌握學術權柄的「教授」群體，不僅辜負社會對其知識分子的最高期待，更利用自身在教育體系中的權力，對學生、基層教師及行政人員進行系統性、長期性的宰制，這些令人不齒的案件，已徹底踐踏了台灣引以為傲的教育淨土。
全教總批評教育部，面對高等教育體系淪為「權勢性騷重災區」現況，主管機關作為消極、拖延、甚至縱容， 部分大專狼師能夠在性平調查期間，利用「請辭或退休」的制度漏洞，企圖逃避實質懲處，讓受害者求償無門，正義無法彰顯！教育部竟對此等卑劣的脫罪行徑毫無作為。
全教總更點名高教出身的教育部長鄭英耀，對高教性平問題視而不見，不願以學者的最高標準來看待自己的工作場域，這種官僚心態與制度性漠視，無異於在默許權勢性騷的持續蔓延，形同校園公害的共犯結構。
全教總呼籲，教育部絕不能再以「消極、拖延、縱容」的態度對待這場教育危機，應該要立刻提出改革方案，確保高等教育場域內的性別平等，避免在出現下一位受到權勢性別事件的受害者。
教育部回應表示，對校園性別事件一貫採取「零容忍」立場，依《性別平等教育法》進行調查，並確保公正公平。若學校未依法處理或調查程序有瑕疵，該部可要求重審，必要時逕行提交性平會審議，並將結果納入學校評鑑、補助及行政考核，追究相關人員責任。教師涉案亦不因辭職或退休而免責，學校在辦理解聘、停聘或不續聘期間不得受理退休申請，需經教評會確認方可辦理。
為防止管理漏洞，教育部承諾持續督導各級學校落實通報與申訴制度，加強內部稽核、風險管理及教育訓練，杜絕行為人藉辭職或退休逃避責任的情形。各級學校亦須強化橫向聯繫，確保校內性別事件能及時、妥善處理。
在推動性別平等教育方面，教育部依《性別平等教育法》訂定性平會設置準則，明確規範任務、組織與委員資格，並將教職員性別教育訓練比率納入校務審查項目，提升教職員性別敏感度與專業倫理。教育部將持續落實專業倫理指引，推動安全、友善、包容的校園環境。
