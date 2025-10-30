北教大「型男教授」吃遍校長、師生！教育界大咖點名這群人也該檢討

記者柯美儀／台北報導

國立台北教育大學教授許育健被爆已婚仍頻繁偷吃，對象包括校長、教師、學生。（圖／翻攝自台北教育大學官網）

國立台北教育大學教授許育健長期受邀到全台各地進行教育講座與教師研習，並參與教科書編撰，被外界稱為「教育界的王力宏」。然而近日卻被週刊爆出已婚的他頻繁偷吃，全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙質疑，許多女老師為與許教授見面，濫用學校研習活動名義邀請他擔任講師，「研習邀約變成偷情工具？」

根據週刊報導，多名女子爆料，許姓教授已婚偷吃12女，後宮遍及教師、校長、學生，玩膩了就甩掉對方，還有一套SOP。多名女老師為了爭取與許姓教授見面的機會，頻頻藉任職學校舉辦研習活動之名，邀請許擔任講師，讓他獲得講師費，同時藉此增加彼此互動。

廣告 廣告

對此，全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙質疑，許多女老師為了和許教授見面，不斷利用任職學校的研習活動，邀請許當講師、幫他賺講師費，「教師研習早就被部分人士打造成網紅產業鏈，現在研習邀約還變成偷情的工具？」

黃湘仙認為，這位「教育界的王力宏」很不恥，但濫用手中職務的教師們也值得檢討，因為邀請研習講師該本於專業，而非「特殊私交」、「特殊目的」。她指出，儘管北教大回應「若有違法絕不寬貸！」但這位許教授聰明地站在人性極限、法律邊緣，「這樣要我們怎麼教小孩。」

對於相關指控，許教授受訪時否認，強調報導內容「子虛烏有」，不願多作回應。他並表示，近期懷疑自己遭人安裝追蹤器，感到困擾，已向警方報案。

更多三立新聞網報導

坣娜病逝！罹「不死癌症」紅斑性狼瘡 醫揭高風險族群

燕子口堰塞湖13天搶災落幕！6部怪手齊「向山鞠躬」致敬

非洲豬瘟延燒 廚餘「別倒這裡」！違者最高罰3000萬

老豬農找王姓獸醫佐…特約獸醫揭「心碎真相」嘆情義已盡：明年不再簽約

