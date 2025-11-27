北斗分局田尾分駐所新建完工啟用 打造優質執勤與洽公環境





彰化縣警察局北斗分局田尾分駐所新建辦公廳舍今（27）日上午舉行落成啟用典禮，由縣長王惠美主持揭牌，議長謝典霖、地方民代等共同出席剪綵。王惠美表示，田尾鄉近年發展快速、人口持續增加，原有分駐所空間已無法負荷需求，因此縣府投入新臺幣4,853萬4,000元興建新廳舍，規劃配置16名警力，期望提供鄉民更完善的警政服務。

新建的田尾分駐所總建坪223坪，為地上三層建物，採方正格局與開放式設計，並結合公園休憩空間，打造更友善、明亮且舒適的洽公環境。王縣長指出，舊廳舍自民國71年啟用至今已逾40年，建物老舊且有結構龜裂、地板破損等問題，整建需求迫切。她感謝議會支持預算，以及義警、民防、警友團體等民間力量長期協助，讓警察同仁能安心投入治安與交通維護工作。

北斗分局田尾分駐所新建完工啟用，4,853萬元打造優質執勤與洽公環境。圖／記者鄧富珍翻攝

王惠美並說明，縣府正持續推動警政設施改善工程，除了田尾分駐所外，埔鹽分駐所已完工，福興分駐所也進入最後驗收階段；警察局綜合行政大樓及原斗派出所正進行招標與施工，林厝派出所亦已進入設計規劃。今年起縣府編列4億7,000萬元，將陸續整建芳苑派出所、溪湖派出所、大村分駐所等8處老舊廳舍，總經費達近10億元，讓基層員警擁有更安全、舒適的工作環境。

議長謝典霖表示，新分駐所的啟用是田尾地方治安服務的重要里程碑，不僅提升警察的工作效率，也改善民眾洽公體驗。他也感謝地方仕紳與企業捐助資源，補足設備經費，讓警察更加無後顧之憂地投入維護治安工作。他強調，警力有限、民力無窮，只要警民攜手合作，一定能讓生活環境更安全、社會更和諧。

警察局表示，每一處新建或整建廳舍的完成，都是提升員警士氣與凝聚力的重要推力。警察局將持續秉持維護治安、改善交通與服務為民的精神，與社區共同努力，朝「美好彰化‧希望城市」的願景邁進。

