北斗分局田尾分駐所落成啟用 投入4853萬守護鄉親安全
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣警察局北斗分局田尾分駐所新建辦公廳舍落成典禮，今(27)日上午由縣長王惠美主持揭牌儀式，議長謝典霖及議員等地方民代共同剪綵。王惠美表示，由於田尾鄉蓬勃發展，人口成長迅速，原有分駐所已不敷民眾需求，新建田尾分駐所規劃進駐警力16名，興建經費新臺幣4,853萬4,000元，為總建坪223坪的地上3層建築，格局方正，採開放式設計結合公園休憩功能，整體洽公環境優雅，啟用以後將能為在地鄉民提供完善警政服務，強化地區執勤效能。
▲彰化縣警察局北斗分局田尾分駐所新建辦公廳舍落成典禮合影。（圖／彰化縣政府提供）
王惠美表示，田尾分駐所原廳舍於民國71年興建至今已逾40年，因建物老舊、結構龜裂及地板破損等問題，對於整建派出所的需求日益增加。感謝議長謝典霖及所有議員對於預算的支持，期盼透過新廳舍啟用與整體裝備升級，提升警政工作的效率與品質。也感謝警友辦事處、義警、民防等民間團體及地方仕紳對於警政工作的支持，讓警察同仁無後顧之憂，在治安及交通領域都展現極佳的績效。
▲北斗分局田尾分駐所落成啟用，除了提供同仁更完善的辦公環境外，更能鼓舞並振奮員警士氣，提升警察同仁的歸屬感。（圖／彰化縣政府提供）
王惠美指出，除了今天啟用的田尾分駐所外，埔鹽分駐所也已完工驗收，福興分駐所也在完工最後階段，警察局綜合行政大樓及原斗派出所分別在工程發包及履約中，林厝派出所則已著手設計規劃。今年起接續編列4億7,000萬元經費，規劃整建芳苑派出所、溪湖派出所、大村分駐所、洪堀派出所、內安派出所、竹塘分駐所、馬鳴派出所及朝興派出所等8間老舊辦公廳舍，合計經費近10億元，以期提供警察同仁更優質的工作環境。
議長謝典霖表示，這座新分駐所不僅提供警界同仁一個更方便、舒適的辦公環境，也是提升警政服務品質的重要里程碑。感謝王縣長在整體規劃上的遠見，為硬體設施挹注資源，也感謝議員們對警政業務的支持。警力有限，民力無窮，感謝所有顧問團及民間友人和企業的熱心捐助，彌補經費不足。讓警察同仁無後顧之憂，更有尊嚴及動力，投入維護治安的工作，相信透過警民的緊密合作，一定能為地方創造更安全、更和諧的生活環境。
彰化縣警察局表示，每一棟新建辦公廳舍的落成，除了提供同仁更完善的辦公環境外，更能鼓舞並振奮員警士氣，提升警察同仁的歸屬感。警察局將秉持維護秩序、改善交通的重要使命，持續強化治安及交通工作，落實為民服務的精神，與大家共同努力，逐步實現「美好彰化 希望城市」的願景。
