北斗鎮中寮社區韌性有感 榮獲績優韌性社區評鑑全國優等獎

此次訪視由北斗鎮顏鎮長、消防局長施順仁及中寮社區侯理事長等人全程陪同，帶領評鑑團隊深入社區。（記者方一成攝）

本年度「韌性社區維運評鑑」由全國各縣市推薦已獲得韌性社區標章的社區參加，全國共計六十五處社區投入評鑑。彰化縣消防局預先辦理初選，由北斗鎮中寮社區脫穎而出，代表彰化縣角逐全國最高榮譽。經過第一階段書面審查與第二階段實地訪視後，中寮社區榮獲全國「優等獎」的殊榮，獎補助金十五萬元！

今年九月四日，內政部消防署馮俊益副署長率領評核委員及三位專家學者蒞臨彰化縣，進行「績優韌性社區」實地訪視與指導。此次訪視由北斗鎮顏鎮長、彰化縣消防局施順仁局長及中寮社區侯理事長全程陪同，帶領評鑑團隊深入社區，實地走訪歷史災點、企業合作防災軌跡及防救災倉儲設施，並由中寮社區進行成果簡報與委員答詢，充分展現社區完善健全的防災網絡架構與執行力。



透過此次評鑑，不僅使中央主管機關更深入了解地方推動防災工作的現況，也有效提升社區居民的防災意識與向心力，展現中寮社區在防災韌性建設上的卓越成果與持續努力。



彰化縣消防局今（三十）日表示，彰化縣竹塘鄉竹塘社區及員林市湖水社區，雖未晉級至第二階段實地訪視，但因展現出高度動員能力與紮實的災害應變實力，獲中央肯定，評選為「一般韌性社區」，並各獲補助經費十萬元，以支持後續防災能量之強化與推動。另和美鎮南佃社區於一一三年度已獲頒「特優社區」殊榮，一一四年度續列為「示範社區」，由中央核定補助經費十五萬元，期以發揮引領帶動效益，提升本縣整體社區防災韌性。



內政部消防署指出，韌性社區推動旨在強化社區自主應對災害的能力，涵蓋「減災、整備、應變、復原」四大面向。透過「績優韌性社區評鑑」制度，讓表現優異的社區被看見與鼓勵，也激勵更多社區投入防災工作，提升全民防災意識與行動力。



王縣長縣府團隊長年積極推動災害防救工作，縣府推動防災事務的最終目標，是讓每位縣民都能居住在安全的環境中。彰化縣人口約一二一萬，為非六都人口最多的縣市，為了保障縣民生命財產安全，縣府一向秉持「充分準備、未雨綢繆」的原則，積極推動韌性社區建設。未來也將持續輔導更多社區，讓防災工作更具成效。