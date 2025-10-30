北斗鎮中寮社區「韌性有感」 獲績優韌性社區評鑑全國優等獎
114年度「韌性社區維運評鑑」由全國各縣市推薦已獲得韌性社區標章的社區參加，全國共計65處社區投入評鑑。彰化縣消防局預先辦理初選，由北斗鎮中寮社區脫穎而出，代表本縣角逐全國最高榮譽。經過第一階段書面審查與第二階段實地訪視後，中寮社區榮獲全國「優等獎」的殊榮，獎補助金15萬元！
今年9月4日，內政部消防署馮俊益副署長率領評核委員及三位專家學者蒞臨本縣，進行「績優韌性社區」實地訪視與指導。此次訪視由北斗鎮顏鎮長、彰化縣消防局施順仁局長及中寮社區侯理事長全程陪同，帶領評鑑團隊深入社區，實地走訪歷史災點、企業合作防災軌跡及防救災倉儲設施，並由中寮社區進行成果簡報與委員答詢，充分展現社區完善健全的防災網絡架構與執行力。
透過此次評鑑，不僅使中央主管機關更深入了解地方推動防災工作的現況，也有效提升社區居民的防災意識與向心力，展現中寮社區在防災韌性建設上的卓越成果與持續努力。
本縣竹塘鄉竹塘社區及員林市湖水社區，雖未晉級至第2階段實地訪視，但因展現出高度動員能力與紮實的災害應變實力，獲中央肯定，評選為「一般韌性社區」，並各獲補助經費10萬元，以支持後續防災能量之強化與推動。另和美鎮南佃社區於113年度已獲頒「特優社區」殊榮，114年度續列為「示範社區」，由中央核定補助經費15萬元，期以發揮引領帶動效益，提升本縣整體社區防災韌性。
內政部消防署指出，韌性社區推動旨在強化社區自主應對災害的能力，涵蓋「減災、整備、應變、復原」四大面向。透過「績優韌性社區評鑑」制度，讓表現優異的社區被看見與鼓勵，也激勵更多社區投入防災工作，提升全民防災意識與行動力。
王縣長縣府團隊長年積極推動災害防救工作，縣府推動防災事務的最終目標，是讓每位縣民都能居住在安全的環境中。彰化縣人口約121萬，為非六都人口最多的縣市，為了保障縣民生命財產安全，縣府一向秉持「充分準備、未雨綢繆」的原則，積極推動韌性社區建設。未來也將持續輔導更多社區，讓防災工作更具成效。
更多新聞推薦
其他人也在看
台積電收1505元創新天價 4檔千金股齊寫歷史新高
台北市 / 綜合報導 輝達GTC大會如火如荼的展開，加上近期宣布將入股Nokia，有望帶動手機產業的需求，激勵相關產業鏈今（29）日股價上揚，台積電盤中創下1515元的新天價，終場收在1505元，漲幅超過2%，千金股也表現不俗，其中穎崴亮燈漲停，奇鋐、群聯和貿聯-KY紛紛創下收盤新高，帶動台股開高走高，終場站上2萬8大關，以28,294.74點作收，上漲345點。晶片龍頭台積電，29日再度發威，資深分析師呂漢威說：「台積電兩奈米已經快要可以量產了，可能2027年就可以量產，現在剛好Nokia跟輝達要合作，是不是AI手機，真的要進入白熱化的競爭，這些零組件廠商，一定會先備料，所以市場上有更大的需求產生，所以我想29號帶動這些，相關的廠商，甚至千金股不斷的往上衝，沒到千金的也可能，要準備挑戰千金。」AI產業的漲勢，讓台股29日終於站上2萬8大關，收在28,294點，上漲345點，不過專家表示，傳產族群的表現，相比之下差強人意，顯現族群強弱不均，也提醒面對高檔，仍須留意風險。資深分析師呂漢威說：「當然還是該買，適度的風險控制，現在最大的風險就是，怕大家，人家叫裸空，它是裸多，就是甚麼都不管，乾脆就全部只壓股票，不用去做資產配置，不用去佈局，可是大家不要忘記，黃金忽然就跌了10%。」專家建議投資人，為了避免未來像今年四月一樣，發生關稅大戰的非系統風險，導致去槓桿化的行情，適度降低持有股票的價值，或是考慮美債等避險資產，適度控管風險，審慎布局。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
內政部：300坪以上新建物設太陽光電 年底公布標準
（中央社記者高華謙台北30日電）內政部今年2月預告「建築物設置太陽光電發電設備標準」草案，規範新建、增建或改建建物的建築面積若達1000平方公尺（約300坪）以上，應設太陽光電；內政部政務次長董建宏今天說，這個標準將在今年底公布。中央社 ・ 18 小時前
工商社論》台灣太空產業下一哩路 國際現實、產業鴻溝仍待解
福爾摩沙衛星八號（福衛八號）預計第四季發射，起運典禮上，賴清德總統親臨並命名為「齊柏林衛星」，象徵台灣在太空科技領域的里程碑，總統這番期許，宣示未來要逐步打造Made in Taiwan的衛星產業鏈，而觀察台灣在半導體、資通訊產業的深厚基礎下，尚難在太空產業大展身手，除資金與人才，更重要的是國際現實與產業結構斷層。工商時報 ・ 1 天前
帶小孩搭車遭發寧靜車廂圖卡？高鐵澄清：勿以訛傳訛造成對立
台灣高鐵表示，今接獲反映、詢問，有民眾臉書描述其親友攜帶幼童搭乘高鐵時，遭人員發放「寧靜車廂」文宣卡片，經清查所有車次、詢問工作同仁，並無上述情事，特此鄭重澄清聲明。台灣高鐵重申，今年9月22日開始執行車廂寧靜文化以來，即已聲明，相關勸導措施並不包含孩童，嬰...CTWANT ・ 18 小時前
晴天娃娃顯靈！ 週四迎陽光、留意日夜溫差｜#鏡新聞
更多天氣資訊，交給氣象主播王鈺婷。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
店家改造結合在地工藝 10家「鐵道慢店」煥新登場再出發
【記者 朱達志／台東 報導】「列車進站，慢店出發！」臺東縣政府今（29）日在金崙車站前舉辦「鐵道慢店成果展」，台灣好報 ・ 1 天前
川習會場外維安升級 (圖)
美國總統川普、中國國家主席習近平30日在韓國釜山舉行雙邊會談，場外維安升級。中央社 ・ 22 小時前
北市5天廚餘激增至900噸 外縣市混入？蔣萬安回應了
非洲豬瘟疫情，北市議員簡舒培質疑，依北市府今年9月廚餘只有187.5噸，但10月23至27日，短短五日的量竟暴增到近90...聯合新聞網 ・ 18 小時前
【有影】松山文創園區2025原創基地節 串聯產業遺產探索台北城市記憶
CNEWS匯流新聞網記者李映萱、林佑威、李文成／台北報導 松山文創園區2025原創基地節以「沿之有物」為主題，從一條舊鐵道出發，帶大家重新感受鐵道與產業交織的城市記憶。活動展出6件現地創作藝術作品、兩組現地表演及一間室內主題展，透過多元藝術展演詮釋主題觀點，追溯縱貫線與台北城市發展的軌跡。 台北市文化局局長蔡詩萍表示，根據觀光署最新統計，台北前三大觀光熱區分...匯流新聞網 ・ 1 天前
沒進科技業人生無望？「逾5萬薪水」職業曝 1泛國營工作受關注
近日有網友發文詢問，全球進入AI時代，但台灣非科技業根本吃不到這波好處，不在科技業工作是不是這輩子沒救？但也有民眾發起「底薪5萬非科技業／金融業的工作」詢問，文章曝光後，許多人踴躍回應，其中一名網友分享，自己在泛國營的台灣高鐵工作，年資兩年薪水6萬多，引起廣泛討論。中時新聞網 ・ 18 小時前
桃園花彩節7大巨型「帽子歌后」主題裝置吸睛
(記者謝政儒綜合報導)「2025桃園花彩節-花彩飛揚」11月1日起至11月9日將在桃園大溪月眉休閒農業區盛大登場，展區設置7座以「帽子歌后」鳳飛飛意象打造的裝置藝術，成為今年活動亮點。大溪是「帽子天后...自立晚報 ・ 1 天前
川習會誰上談判桌？美中高層「7對7」名單曝光，「福建幫」蔡奇、何立峰、鄭柵潔在列
美國總統川普與中國國家主席習近平10月30日上午在南韓釜山展開會談，雙方各有六位官員陪同參與，最後1小時40分鐘結束。川習會舉行時，川普恭維習近平是「強硬的談判者」、「偉大國家的偉大領導人」。 美方陣容曝光：國安、財經、貿易全線到位 根據直播畫面，美方代表包括國務卿盧比歐（Marco Rubio）、財政部長貝森特（Scott Bessent）、商務部......風傳媒 ・ 1 天前
名家論壇》黃創夏／「盧昌配」癡人說夢
[NOWnews今日新聞]雖然說「有夢最美，希望相隨」，但是自身的德行和能力如果根本上不了檯面，很多夢想往往還不必等到最後，很快地就會被視為是癡人說夢，徹底破滅，例如：所謂藍白合搶攻2028的「盧昌配...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
京華城駁監委指控 強調未放棄訴訟
（中央社記者何秀玲台北30日電）針對監察委員指北市府給予京華城12萬284平方公尺樓地板面積屬一次性保障，且京華城中途放棄訴訟等說法，京華城今天發聲明駁斥，強調未中途放棄訴訟，基地分區為商三特，也非商三用地；北市府過去擅自刪除樓地板面積保障，程序和法律依據都有瑕疵，使公司權益受損。中央社 ・ 17 小時前
「延遲性乳房重建手術」 醫：恢復女性自信與生活品質！
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】失去乳房，對每個女性來說都是一個難以抹滅的夢魘，病人不只因為疾病而憂慮，更為了失去乳房的自我形象改變而難以承受。國泰醫院外科部副部主任暨整形外科及醫學美容中心主任蒲啟明解釋，其實現今乳癌的治療方法有長足的進步，能夠大幅提高病患術後存活率及治癒率，同時保有女性自信與生活品質。 乳房無法及時重建 可選擇「延遲性乳房重建手術」 蒲啟明主任也提到，由於某些因素，有些患者在接受乳房切除手術時並沒有同時接受乳房重建手術 ，原因可能是當時沒有接收到可以重建的選項，或是當時不適合接受重建手術，甚或是一接收到罹癌的消息心裡慌亂，只想治療癌症，所以並沒有在第一時間接受立即性乳房重建。 在門診時，常有患者來詢問延遲性的乳房重建手術，有些人因為喜歡運動需要穿著比較緊身的衣服，例如：上健身房或騎單車…等運動，由於激烈的運動大量流汗，如果沒有做重建手術則必須在切除乳房側的胸罩內塞入暫時的填充物以達到外觀性的對稱，常常會摩擦皮膚又潮濕，造成皮膚破皮或濕疹；有些人喜歡泡溫泉或者洗三溫暖，也會因為一邊的乳房切除之後，造成心理自卑而不願意再去泡溫泉或三溫暖。其實乳房重建手術是可以解決以上的困健康醫療網 ・ 21 小時前
彰化中寮社區獲全國韌性社區「優等獎」 防災成果獲肯定
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化縣北斗鎮中寮社區，在114年度全國「韌性社區維運評鑑」中脫穎而出 […]觀傳媒 ・ 19 小時前
金門航空站夜間空難演習 軍方警消等強化跨單位聯繫
（中央社記者吳玟嶸金門30日電）金門航空站今天晚間進行空難災害防救演習，動員金門縣府、金防部、金門醫院等單位約200人參與，確保緊急應變機制順暢，藉演練修正缺失、強化跨單位聯繫及資源整合。中央社 ・ 20 小時前
富威電力攜手智電系統參展能源週 展示全方位綠色能源解決方案
CNEWS匯流新聞網記者李映萱／台北報導 台灣國際智慧能源週與台灣國際淨零永續展昨（29）日在台北南港展覽館登場，超過400家企業、近1600個攤位，聚焦淨零減碳與能源轉型，是全台最具指標性綠能與淨零專業展覽。國內綠電交易及儲能品牌富威電力（6994）今年首次攜手子公司智電系統參展，這也是富威電力在今年5月併購智電系統，轉型為全球智慧AI能源整合平台後首度同...匯流新聞網 ・ 22 小時前
彰化伸港小姐妹雙亡！74歲男無照駕駛超速撞飛釀禍 下場出爐
即時中心／潘柏廷報導彰化縣伸港鄉去年（2024）發生一起重大車禍，一名74歲蕭姓男子無照開休旅車上路，超速撞飛剛放學走斑馬線的陳家3姊弟，導致10歲姐姐與7歲妹妹命危，最終兩人在醫院搶救仍不幸相繼離世；但對方矢口否認，除稱是兩人闖紅燈，來不及反應才碰撞，更宣稱當下視野不好。不過，彰化地院審理今（30）日宣判一審結果，認定對方犯下過失致人於死罪，處有期徒刑1年2月，全案仍可上訴。民視 ・ 1 天前
北市11校穿堂優化 美感呈現
記者王誌成∕台北報導 台北市政府教育局三十日表示，積極推動校園環境改善工程，聚焦校園…中華日報 ・ 19 小時前