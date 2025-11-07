北斗鎮風雨籃球場啟用 打造地方運動新亮點

▲北斗鎮首座風雨球場於今日上午在思恩公園旁舉行啟用典禮，縣長王惠美進行開球儀式。 （圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】北斗鎮首座風雨球場於今（7）日上午在思恩公園旁舉行啟用典禮，縣長王惠美與會，北斗鎮長顏宏霖等人出席。王惠美表示，北斗是彰化發展的重要城鎮，人口集中、學校密集、社區活動熱絡，對運動場地的需求極為殷切。縣府秉持「運動不分城鄉，健康人人共享」理念，補助150萬元改善「思恩公園籃球場」，提供鄉親優質的運動環境。更與北斗鎮公所攜手投入經費1,800萬元興建風雨籃球場與戶外球場各一座，感謝議長謝典霖以及所有議員的支持，縣府補助900萬元，公所自籌900萬元，並增設停車空間與休憩設施，打造兼具功能與美感的運動新亮點。

王惠美表示，縣府持續推動運動建設，積極推動「八大生活圈全民運動館」計畫，打造平價、親民又專業的運動環境。彰北、彰南國民運動中心已經啟用，「和美全民運動館」預定明年啟用，「鹿港全民運動館」將於明年完工。二林、溪湖、北斗、田中等地的運動館也陸續規劃，逐步實現「一區一館」的願景，普及全民運動風氣。

王惠美指出，推動運動建設的初衷，是希望孩子培養良好的運動習慣。有好的運動環境與生活節奏，就不容易受到不良場所的影響，這也是縣府持續推動「全民運動」的原因，期盼更多鄉親走出家門，到戶外運動，舒緩心情與生活節奏，更快樂健康。

前立委鄭汝芬表示，代表立法委員謝衣鳯，恭賀風雨球場順利啟用，北斗風雨球場，是一個貼近生活的設施，讓孩子們下課後有地方可以運動，建立健康、正向的生活循環。促進居民身心健康，也能提升社區凝聚力。

議員李浩誠表示，議會團隊支持縣府推動建設，有了風雨球場，鄉親就有運動空間，孩子也能在放學後出來活動、打球。不僅促進健康，也避免接觸不良場所，對社區發展非常有幫助。

北斗鎮長顏宏霖表示，感謝王縣長支持北斗體育發展，風雨籃球場是營造北斗體育風氣的重點，北斗的腹地雖然不大，但積極營造可以讓青少年放心運動的場域。未來也會規劃休憩中心讓鄉親使用，希望鄉親可以善加利用這座風雨棒球場。

北斗鎮代表會主席陳世凱表示，感謝王縣長與議長謝典霖的協助，才能完成這座風雨球場。北斗近年推動多項基礎建設，包括排水改善、道路工程等，都是為了讓鄉親生活更安全、更便利，讓北斗更進步且繁榮。

教育處表示，這座風雨籃球場設施完善，擁有標準化球場、夜間照明系統、休憩區及友善無障礙設施。未來場地將開放民眾使用，成為運動新據點，讓全民運動的精神在地生根。縣府將持續推動「運動＋觀光＋永續」三軸並進的施政策略，打造「運動大縣、幸福彰化」。