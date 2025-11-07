北斗鎮首座風雨球場七日舉行啟用典禮

彰化縣北斗鎮首座風雨球場七日舉行啟用典禮。(記者吳東興攝)

記者吳東興∕彰化報導

彰化縣北斗鎮首座風雨球場七日舉行啟用典禮，縣長王惠美表示，縣府秉持「運動不分城鄉，健康人人共享」理念，補助一百五十萬元改善思恩公園籃球場，提供鄉親優質的運動環境。更與北斗鎮公所攜手投入經費一千八百萬元興建風雨籃球場與戶外球場各一座，並增設停車空間與休憩設施，打造兼具功能與美感的運動新亮點。 王惠美表示，縣府持續推動運動建設，積極推動八大生活圈全民運動館計畫，打造平價、親民又專業的運動環境。彰北、彰南國民運動中心已經啟用，和美全民運動館預定明年啟用，鹿港全民運動館將於明年完工。二林、溪湖、北斗、田中等地的運動館也陸續規劃，逐步實現「一區一館」的願景，普及全民運動風氣。

王惠美指出，推動運動建設的初衷，是希望孩子培養良好的運動習慣。有好的運動環境與生活節奏，就不容易受到不良場所的影響，這也是縣府持續推動「全民運動」的原因，期盼更多鄉親走出家門，到戶外運動，舒緩心情與生活節奏，更快樂健康。

北斗鎮長顏宏霖表示，風雨籃球場是營造北斗體育風氣的重點，北斗的腹地雖然不大，但積極營造可以讓青少年放心運動的場域，未來也會規劃休憩中心讓鄉親使用。

教育處表示，這座風雨籃球場設施完善，擁有標準化球場、夜間照明系統、休憩區及友善無障礙設施。未來場地將開放民眾使用，成為運動新據點。