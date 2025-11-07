北斗首座風雨球場啟用，縣長王惠美親自出席開球。圖／記者鄧富珍攝





北斗鎮首座風雨球場於今（7）日上午在思恩公園旁舉行啟用典禮，縣長王惠美親自出席，北斗鎮長顏宏霖、議員李浩誠、鎮代表會主席陳世凱及地方人士皆到場共襄盛舉。

王惠美表示，北斗是彰化地區發展的重要城鎮，人口集中、學校密集、社區活動熱絡，對運動場地需求殷切。縣府秉持「運動不分城鄉、健康人人共享」理念，補助150萬元改善思恩公園籃球場，並與鎮公所攜手投入1,800萬元，興建風雨籃球場與戶外球場各一座，其中縣府與公所各自負擔900萬元，同時增設停車空間與休憩設施，提供鄉親更舒適的運動環境。

廣告 廣告

北斗首座風雨球場啟用儀式。圖／記者鄧富珍攝

她指出，縣府積極推動「八大生活圈全民運動館」計畫，打造平價、親民又專業的運動環境。目前彰北、彰南國民運動中心已啟用，和美全民運動館預定明年啟用，鹿港全民運動館也將於明年完工，二林、溪湖、北斗、田中等地的運動館正陸續規劃中，逐步實現「一區一館」的願景。

王惠美強調，推動運動建設的初衷，是希望孩子能養成良好運動習慣，避免沉迷於不良場所，培養健康生活節奏。她期盼更多鄉親走出家門，藉由運動舒壓、促進身心健康，讓「全民運動」成為日常生活的一部分。

鎮長顏宏霖表示，感謝縣府大力支持體育建設，北斗雖腹地不大，但致力營造可讓青少年安心運動的場域。未來也將持續規劃休憩中心，讓居民善加利用這座風雨球場。

教育處表示，風雨籃球場設施完善，設有標準化球場、夜間照明、休憩區與無障礙設施，啟用後將全面開放民眾使用，成為地方運動新據點。縣府將持續以「運動＋觀光＋永續」三軸並進策略，打造「運動大縣、幸福彰化」。

北斗首座風雨球場啟用，打造全民運動新亮點。圖／記者鄧富珍攝

北斗首座風雨球場啟用，打造全民運動新亮點。圖／記者鄧富珍攝

更多新聞推薦

● 美挺台平等參與APEC 外交部：誠摯感謝