北新國中創校一甲子 關注全民國防

記者黃清衛／臺中報導

臺中市立北新國中昨日歡慶創校一甲子，除規劃校慶活動與運動賽事外，特別結合「全民國防教育」主題，邀請國軍單位設攤，透過展示、互動與體驗課程，提升師生對國防議題的關注，讓校慶活動更具教育意義。

本次全民國防教育攤位區內容多元，包含陸軍航特部、58砲指部、臺中市後備指揮部、中部地區人才招募中心、中正預校、國軍臺中總醫院、馬防部、資通電軍電子作戰中心、臺中後備第1旅，以及臺中市教育局學生事務室等單位，提供多樣性展示與互動體驗。

廣告 廣告

為使青年學子了解國軍招募管道，中區人才招募中心及中正預校亦設置招募諮詢攤位，提供多元升學與服務資訊；資通電軍電子作戰中心則安排無人機操作介紹，讓學生在校園中近距離認識國防科技與國軍任務。

活動現場提供多項寓教於樂的互動關卡，其中臺中後備第1旅提供「街頭射擊體驗」闖關遊戲最具人氣，由官兵進行安全講解與操作示範，讓學生在確保安全後體驗模擬射擊遊戲，也初步認識國軍射擊訓練流程，吸引眾多學生排隊體驗。另外，臺中總醫院也實施社區衛教宣導，強化民眾基本救護觀念與應變能力。

北新國中教師陳彥韋表示，校慶活動融入全民國防教育，讓學生在參與過程中有「看得見、摸得到、做得到」的體驗，進而認識國軍職責、國防科技發展及全民防衛的意義，讓師生與家長們在校慶歡樂氛圍中自然地認識國防，凝聚守護家園的共識。

北新國中創校60週年校慶活動，結合「全民國防教育」，讓校慶活動更具意義。（記者黃清衛攝）

臺中後備第1旅提供的「街頭射擊體驗」闖關遊戲最具人氣，吸引眾多學生排隊體驗。（記者黃清衛攝）