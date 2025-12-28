北新國中60週年慶 劉蕙婷中校分享軍旅人生路

記者黃清衛/專訪

臺中市立北新國中昨(27)日舉辦60週年校慶，校園洋溢溫馨熱鬧氣氛，並結合全民國防教育，讓師生在歡慶氛圍中認識國防事務；活動現場，一位特別的「學姊」也回到母校-現任中正國防幹部預備學校總務處副處長劉蕙婷中校，分享自身求學與職涯轉折，以親身經驗鼓勵學弟妹把「選擇」打開，為未來走出更寬廣的路。

劉蕙婷回憶，北新國中長年深耕教育，孕育無數優秀人才，得知總長梅家樹上將及通資次長解駿山中將皆為母校校友，更讓身為學妹的她深感榮幸與敬佩，也更加堅定「把握每一次學習、走出自己的路」的信念。

談及求學歷程，她表示，畢業後先後就讀新民高中、逢甲大學財金系，期間並獲教育部鷹揚獎學金赴法國勃根地商學院ESC Dijon（Burgundy School of Business）研修一年，累積國際視野。返國完成學業後，進入安侯建業會計師事務所（KPMG）服務，在穩定的職涯發展中逐步累積專業能力，但也在忙碌之餘不斷反思：「自己真正想要的長遠人生方向是什麼？」

劉蕙婷分享，轉折點來自軍人退伍的父親鼓勵。父親提醒她可以更深入了解國軍完整且多元的人才培育制度；於是在中部地區人才招募中心的專業協助下，她進一步認識軍職與軍校發展路徑，最後報考專業軍官班，順利加入國軍大家庭。

服役期間承蒙單位長官悉心指導與制度資源支持，自己始終秉持謹慎負責的態度，戮力完成各項任務，並在歷練中持續精進。也透過國軍培訓資源取得多項專業證照，其中尤以參加國防大學語言中心訓練，讓非英語本科的她也能順利通過英語CEFR B2等級；同時利用公餘進修取得高雄師範大學英語碩士學位。

此次重返母校，她以自身經驗，為學弟妹在升學與職涯規劃上提供另一種思考方向，並鼓勵青年「把選項打開」：未來不論是升學、就業或投入公共服務，都能依照興趣與特質找到最適合自己的舞台。最後也強調，中正預校在專業培育、學習成長與自我實現上皆具備多元可能性，期待能吸引更多優秀青年加入國軍，為國家與社會貢獻己力。

最後，劉蕙婷以一句話送給學弟們：「讓預校成就更優秀的你，中正預校歡迎你的加入！」

中正預校總務處副處長劉蕙婷中校，以親身經歷鼓勵北新國中學弟妹把「選擇」打開，為未來走出更寬廣的路。(記者黃清衛攝)

中正預校在學習成長與自我實現上皆具備多元可能性，期待能吸引更多優秀青年加入國軍，為國家與社會貢獻己力。(記者黃清衛攝)