北新國中60週年校慶 盧秀燕祝賀：校運昌隆

【記者陳世長台中報導】台中市立北新國中今（27）日盛大舉行創校60週年校慶，現場嘉賓雲集、氣氛熱烈，親師生、校友、志工及社區夥伴齊聚一堂，共同見證北新國中一甲子的榮耀與傳承。市長盧秀燕也到場獻上祝福，她知道同學們都想趕快參加園遊會，也考量天氣寒冷，簡短致詞表示，祝北新國中生日快樂、校運昌隆，也祝福大家新年快樂。





市府教育局表示，盧市長高度重視教育發展，持續挹注教育經費，推動智慧校園與多元課程，協助學校打造友善、安全、且富創造力的學習環境；另外也補助北新國中運動場回填工程、運動場跑道整建工程、以及學生課桌椅更新等經費，期盼全面提升教學與學習品質，讓學生在創新、卓越與關懷中穩健成長。



校長林慧娟指出，北新國中自108學年度起持續成長，深獲社區家長肯定與信任。學校以「拔尖、扶弱、固本」為核心策略，融合游泳、閱讀、機器人與國際教育，帶動學生在各領域屢創佳績。以游泳隊為例，學生張愷岳獲世界中學運動會三金一銀及多項國際獎牌，成為全國首位獲頒國光體育獎章的國中生。



閱讀推動方面，學校連續兩度獲「閱讀磐石獎」，並打造多元閱讀空間；科技教育方面，深耕AI、機器人與5G課程，累積獲獎人次逾1,400人次；國際教育方面，積極與多國進行交流，獲教育部認證為「國際教育認證學校」；此外，透過「走讀社區」與戶外教育課程，引導學生從在地文化出發，拓展國際視野。



今日校慶活動以「幸福北新．六十榮耀」為主題，全校師生展現青春活力與豐碩教育成果，象徵北新國中在教育道路上的穩健步伐與永續精神；校方也特別感謝全體教師的專業投入，以及家長會、校友會、志工團隊與社區夥伴的長期支持與共同努力，期盼北新國中能在大家的努力下再創高峰。



今日校慶，盧市長、立法院副院長江啟臣、立法委員楊瓊瓔、黃健豪、市議員謝家宜、教育局長蔣偉民、民政局長吳世瑋皆到場。