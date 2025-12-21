北方冬至吃餃子！陸網友爆料：餃子店人潮爆炸排到「8千號」

今天是一年一度冬至，作為二十四節氣之一，大陸北方流傳「冬至吃餃子不凍耳朵」的習俗，有北京民眾爆料，當地多家餃子店大爆滿，甚至排到「8千號」的離譜盛況。

大陸北方冬至吃餃子。（示意圖／Pixabay）

綜合陸媒報導，一名網友分享自己的排隊截圖，顯示用餐人數從近5千桌，迅速暴增至超過8千桌，他驚呼「真的太誇張了！」有較子店店員表示，「每年冬至都是我們一年中最忙的一天，顧客從早上就開始排隊，下午依然絡繹不絕。」

報導引述多名網友也紛紛分享自己的排隊經驗，一位民眾指出，「冬至不吃餃子都覺得不完整，雖然排隊很久，但看到大家都在守著這個傳統，心裡很溫暖。」

民俗專家指出，冬至吃餃子不僅有飽腹的實際意義，更承載了大陸北方對家人團聚與健康的期盼，「這種傳統習俗讓現代城市生活中依然保有節日的溫度」。

根據資料，冬至與夏至相反，是北半球一年中白晝最短的日子，大陸北方流傳諺語「冬至餃子夏至麵」，認為冬天寒冷導致人體消耗熱量多，應該多吃有營養的食品補充熱量，至於南方的習俗則大多吃湯圓，南北大為不同。

