北曲《相聲LAB》 週末來搞笑

記者黃朝琴／臺北報導

台北曲藝團《相聲LAB》15、16日於臺北西門紅樓獻演，青年演員群發揮創意，透過改編經典或全新創作，運用相聲逗趣特質，連結生活話題，尋找荒謬爆笑論點，打造5段精采節目，盼刺激觀眾笑穴，讓傳統曲藝與現代觀眾接軌。

北曲團長葉怡均指出，《相聲LAB》由19歲至25歲青年演員組成「逗笑研究團隊」，去年開始構思創發，以「翻轉」與「實驗」的精神為主軸，將經典相聲改編或重新創作，進行實驗衝撞、精修劇本，成為年輕演員可講可感的段子，奇謬觀點打造特「笑」藥。

廣告 廣告

《相聲LAB》共有5段節目，可說熱鬧又崩潰。其中專攻「冷靜崩潰學」的黃寒冰、與研究「荒謬應變學」的游松儕斜槓當《小保鑣》，自稱武功高強，卻嫩到捶牆。吳宥頡與主攻「精神漂浮學」的哥哥吳胤頡兄弟檔，與楊光、黃寒冰、游松儕共同出演熱鬧又崩潰的《努力學習》。

另外，吳胤頡、楊光鋃鐺入獄，上演《監獄瘋雲》，展現100種花式越獄法，歡癲指數87%；而實踐「傳統創新論」的宋明翰，與「情緒共振學」專家吳思偉，則將發表全新研究《贅入愛河》，肖想上演小奶狗情節，卻碰上月老詐騙。而鑽研「全腦胡說學」的洪子晏，則主創《弊勝攻略》，從校園到結婚對象，全面大搞「弊業」。

台北曲藝團《相聲LAB》打造5段節目，刺激觀眾笑穴，讓傳統曲藝與現代觀眾接軌。（台北曲藝團提供）