北曾園藝療育園區開放 全齡友善綠意體驗新亮點

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化田尾又多了一處療癒綠洲！北曾村園藝療育園區以園藝療育為核心，結合五感體驗、環境教育與地方花卉產業，成為居民休憩與旅人漫遊的療癒綠洲，並獲114年「工程永續與環境美學獎」美學景觀類肯定。

融入食農體驗教育的可食地景花園，是社區綠療育活動的基地。（水土保持署提供）

農業部農村發展及水土保持署於彰化田尾公路花園臺一線東側打造北曾園藝療育園區，園區以「全齡友善」理念規劃，結合環境教育與多元體驗，營造兼具美學與功能的療育空間。

園區鄰近社區活動中心、長青會館及環保公園，是在地長者聚會與休憩的重要場所。北曾社區發展協會理事長徐錦波今（17）日表示，透過農村再生協助，園區融合自然景觀、藝術創作、教育體驗及在地花卉產業特色，串聯社區居民共同打造溫暖有人情味的療育花園。不僅長者可在此手作、種植與交流，還吸引不少遊客拍照打卡，讓園區更具活力。

園區設計採「五感體驗」手法，由社區耆老、園藝業者與社福團體共同投入建設。園內有童趣盆器裝置藝術、竹風鈴音響地標，還有結合食農教育的香草花園與可食地景；全齡友善的無障礙步道串聯園藝教室、森林療育區及不彎腰花臺等多元體驗場域，讓不同年齡層的民眾都能輕鬆遊覽，享受園藝樂趣。

竹風鈴體驗場域結合地方資材設計，展現低碳永續的生活美學。（水土保持署提供）

農村水保署指出，北曾園藝療育園區兼具園藝療育、環境教育與地方產業特色，期望透過資源整合與行銷推廣，成為彰化農村體驗與療育旅遊的示範據點。冬春兩季正值花卉盛產時節，邀請民眾走訪田尾花鄉，漫步電照菊田、品嚐花入菜的食農餐桌，或體驗趣味植栽DIY手作，深度感受花草綠意帶來的療癒力。

延伸資訊：更多活動與體驗資訊，可至田尾鄉北曾社區發展協會及彰化縣田尾公路花園協會粉絲專頁查詢。