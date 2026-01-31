北東今晚起急凍！「連續4天濕冷」 下周末接力冷空氣南下

（記者張芸瑄／綜合報導）今天（31日）鋒面通過，全台受東北季風或大陸冷氣團影響，入夜後氣溫將明顯下滑，這波冷空氣將一路持續至下週二清晨，部分地區低溫下探 14 度。北部、東半部及恆春半島整天都有降雨，中南部今、明兩日也不排除出現零星飄雨。氣象署提醒，更強一波冷空氣預計於下週末南下，全台將再度明顯轉冷。此外，下週一前，中部以北及宜花 3000 公尺以上高山有機會出現零星降雪或冰霰。

中央氣象署預報員曾昭誠指出，鋒面目前已移到台灣東方海面，但其雲帶部分仍通過台灣上空，迎風面降雨相對明顯。北部、東半部及恆春半島降雨機率高，中層華南雲系移入後，中南部也可能出現不定時小雨；各地山區若溫度偏低，中高層雲系通過時也存在降雪可能。

圖／今天（31日）鋒面通過，全台受東北季風或大陸冷氣團影響，入夜後氣溫將明顯下滑。（翻攝 報天氣 – 中央氣象署臉書）

曾昭誠說，週一、週二華南雲系移離，但仍有東北季風或大陸冷氣團影響。桃園以北、東半部及恆春半島維持迎風雨勢，中南部降雨趨緩，山區依舊有局部雨。預計下週二白天過後，冷空氣逐漸減弱，迎風面雨勢收斂；週三至週五大致為晴到多雲天氣，僅花東與恆春半島偶有局部短暫雨。

氣溫方面，曾昭誠指出，今晚起冷空氣南下，北部、宜蘭、中部氣溫將一路下滑，明晨低溫約 14 至 15 度；南部及花東雖然也會降溫，但相對較為溫暖，約 17 至 19 度。明天白天起至下週一，全台高溫約 16 至 18 度，中南部及花東白天可達 20 度以上，降幅不如北部明顯。

下週二白天後，各地氣溫回升，維持到週五都有升溫趨勢。曾昭誠提醒，下週六起另一波更強冷空氣將南下，各地將再度出現明顯降溫，民眾應留意最新氣象資訊並提前做好保暖準備。

