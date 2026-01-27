北東今晚轉雨！強風特報發布中 一週兩波冷空氣接力降溫

（記者許皓庭／綜合報導）受東北季風增強及華南雲雨區東移影響，今（27）日全台天氣轉趨不穩定，北部及東半部地區將由多雲轉為局部短暫雨，中央氣象署已同步對桃園至連江等 13 縣市發布陸上強風特報。本週預計將迎來兩波冷空氣接力，氣溫呈現明顯的「二升二降」波動，今晚起北海岸、大台北山區與東北部需防範較大雨勢發生的機率。

圖／中央氣象署已同步對桃園至連江等 13 縣市發布陸上強風特報。（翻攝 中央氣象署 網站）

根據氣象署發布的「陸上強風特報」顯示，今日上午起至週三（28日）晚間，受強烈東北風影響，包括桃園市、新竹縣市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣及連江縣等局部地區，將出現平均風力 6 級以上，或陣風達 8 級以上的強風。預報員劉沛滕指出，由於雲量增多，中南部亦有零星雨勢，提醒戶外工作者與用路人應強化固定物品，行車時務必減速慢行以策安全。

氣象專家賈新興則分析指出，首波冷空氣將影響至週三，當天桃園以北及宜花東地區有零星短暫雨，清晨彰化以北亦有水氣。週四至週五東北季風將逐漸減弱，各地氣溫明顯回升，除東半部及山區仍有零星降雨外，其餘地區天氣相對穩定晴朗。不過，氣象專家特別提醒，今晚至明晨，以及 31 日晚間至 2 月 1 日清晨，苗栗以北及金馬地區容易受到低雲或局部霧影響能見度，通勤族與返鄉民眾應留意交通資訊。

緊接著，本週末將迎來第二波冷空氣考驗。預計週日（2月1日）東北季風再度增強且鋒面通過，北北基、宜花東及南部山區雨勢將趨於明顯。下週一受後續冷空氣影響，北海岸、東北角一帶仍有零星降雨。儘管週末這波冷空氣的最終強度仍有待觀察，但專家研判將使北台灣白天的體感溫度再次回落，且迎風面將維持濕冷型態，氣溫起伏劇烈。

圖／預計週日（2月1日）東北季風再度增強且鋒面通過，北北基、宜花東及南部山區雨勢將趨於明顯。（翻攝 賈新興 Facebook）

總結未來一週氣象趨勢，全台將經歷兩次明顯的降溫與回溫循環。隨著東北季風與華南水氣交互影響，本週不僅需防範 8 級強陣風帶來的意外，也要注意早晚溫差變化。民眾宜視氣溫波動適時增減衣物，並針對中南部可能出現的霧氣與高山結冰現象做好準備。下週四全台天氣則有望轉為穩定晴朗。

