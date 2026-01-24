北東局部雨 桃園以南多雲到晴

台北二二八公園





中央氣象署表示，今(24)日輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，清晨西半部及宜蘭低溫約11至15度，花東16到17度；而白天溫度將比昨日更高一些，桃園以北及東半部雲多，高溫約18至21度，新竹以南高溫約23至26度，感受溫暖舒適。

氣象署指出，環境轉為偏東風，基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，大臺北地區及西半部山區也有零星短暫雨，至於桃園以南平地則是多雲到晴的天氣。

離島天氣：澎湖晴時多雲，17至20度，金門晴時多雲，11至18度，馬祖陰短暫雨，11至15度。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日環境風場轉為偏東風，西半部位於背風側，污染物稍易累積。竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

