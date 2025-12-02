北東明起變天！中部以北3500米高山有望降雪 深夜剩15度

東北季風3日起回歸，基隆北海岸、大台北地區、宜蘭等3地將有局部較大雨勢，北部、中南部也會陸續轉涼，預計3日深夜至4日清晨最低溫下探15度，且中部以北山區有望降雪。

本週末前東北季風偏強，迎風面的北部、東部降雨機會較高。（圖／中央氣象署提供）

中央氣象署預報員賴欣國表示，3日起東北季風增強，北部、東半部降雨機會增加，尤其是基隆北海岸、大台北地區和宜蘭局部雨勢較大，同時桃園、新竹、花東及恆春將有局部短暫雨，苗栗地區、中南部山區雨勢零星，中南部平地天氣則是多雲為主。

下半週降雨範圍縮小，剩下基隆北海岸、大台北山區和東北部有局部短暫雨，桃園以北、花東仍有零星雨，其他地區轉為多雲到晴。隨著東北季風在本週末轉弱，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部以及恆春依然有局部短暫雨。

不過8日起東北季風再增強，桃園以北、東半部、恆春等迎風面地區回到局部短暫雨的天氣，其他地區還是呈多雲到晴。

此外，菲律賓東方海面在未來幾天可能有熱帶系統發展，不排除將增強為熱帶性低氣壓，並在本週末抵達菲律賓南側陸地，由於強度並不強，不會影響台灣。

受東北季風影響，3日深夜至4日清晨跌回15度低溫。（圖／中央氣象署提供）

溫度變化上，東北季風2日深夜起南下，北部、花蓮3日降溫有感，中南部則在當夜起轉涼，且中部以北3500公尺以上高山有降雪機會。這波最冷時間段預估會是在3日深夜至4日清晨，中部以北都會區僅15度至16度，南部、台東18度至19度，空曠地區還會再降1度到2度。

4日之後東北季風減弱，中南部白天高溫回升到25度至26度，週末有機會進一步回溫。

